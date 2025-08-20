Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamındaki araçlarda zorunlu kamera ve takip sistemi dönemi Resmî Gazete’de yayınlanan kararla başladı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirildi. Yönetmelik kapsamındaki araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu oldu. Yeni düzenlemeye göre uygulamanın zorunluluk takvimi şöyle: 2025-2023 model araçlar: 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede. 2022-2018 model araçlar: 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede. 2017 ve daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede.

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.