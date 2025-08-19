Beyaz Toroslu eylem

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı önünde dün sabah saatlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı.

TBMM Çankaya kapısı yakınında, beyaz Toros marka bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yetkililer, aracın sürücüsünün olay sonrası gözaltına alındığını açıkladığı açıklanırken, olayın sebebi hakkında resmî bir açıklama yapılmadı. Yaşanan olayın ardından TBMM çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın Meclis’teki komisyon toplantısı öncesine denk gelmesi sebebiyle soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. ANKARA - ADNAN SOLMAZ

