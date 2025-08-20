"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

Emekli hekimler de zor geçiniyor

20 Ağustos 2025, Çarşamba 00:18
Her dört hekimden üçü emekli olduktan sonra geçinebilmek için çalışmaya devam ediyor.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, 80 yaşın üzerinde dahi çalışmak zorunda kalan hekimler olduğunu söyledi. Kendisi de emekli olduğu halde özel sektörde çalışmayı sürdüren Coşkun, “Çalışmak zorunda olan hekimlerin büyük bir kısmı ya özel hastanelerde ya da ortak sağlık güvenlik birimlerinde düşük ücretle veya güvencesiz koşullarda istihdam ediliyor” dedi. Hekimler ve diş hekimleri, hem çalışırken hem de emekliliklerinde hak ettikleri değeri görmeyi bekliyor. Oysa bazıları için emeklilik dinlenme zamanı değil. Yetersiz ve hatta açlık sınırı altında kalan emeklilik maaşları nedeniyle büyük sorun. Coşkun, “Yakın zamanda işyeri hekimleriyle görüştüm. Aralarında 75 yaş üzeri işyeri hekimliği yapan 21, 80 yaş üzeri yedi kişi vardı. 25 bin lira emekli maaşıyla geçinemedikleri için çalışıyorlar” dedi. 

Haber Merkezi

