"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Okul Servis Araçlarında yeni dönem

20 Ağustos 2025, Çarşamba 10:30
İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin "taşımacıların şartları ve yükümlülüklerini" belirleyen 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişikliğe göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında servislerde belediyeler tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyulacak.

Yönetmelik uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilecek. Taşımayı gerçekleştirecek taşıtların, gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişiliklerde ise en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olması gerekecek.

Okul servis aracı şoförlerinin alması gereken sürücü belgelerinden istenen süreler için, D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre hesabına dahil edilecek.

Ayrıca, yönetmelikteki "okul" tanımına "resmi ve özel" ibaresi eklenerek, düzenlemenin özel okullar için de geçerli olduğuna yer verildi.

Okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesi düzenlemesinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hac kayıt yenileme için son gün 5 Eylül

    Sındırgı'da 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

    İsrailli yerleşimciler Suriye'de yeni bir yerleşim birimi oluşturma girişiminde bulundu

    Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölü sayısı 2 ayda 746'ya yükseldi

    "Batı, Filistin'i tanımayı, tanıyacak bir Filistin kalmayana kadar bekletiyor"

    İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı - 60 bin yedek askeri göreve çağıracaklar

    Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!

    ABD'de Erin Kasırgası alarmı

    Okul Servis Araçlarında yeni dönem

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal

    Emekli hekimler de zor geçiniyor

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    Kuraklık değil, yönetim krizi

    "Geleceğin dünyası, dünyanın geleceği"

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi

    “Çocuğum dersanede kalmak istemiyor” (2)

    Yarın çok geç olacak

    Beyaz Toroslu eylem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi
    Genel

    Emekli hekimler de zor geçiniyor
    Genel

    Kuraklık değil, yönetim krizi
    Genel

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor
    Genel

    Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Okul Servis Araçlarında yeni dönem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.