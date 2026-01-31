Gıda fiyatları arttı, çare komşuda bulundu

Gıda enflasyonu vatandaşları komşuya yönlendirdi. Yunanistan’a yapılan günübirlik turlarla temel gıda ürünlerini yüzde 50 daha ucuza alıyorlar.

Yüksek gıda enflasyonu nedeniyle vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için komşu ülkelere alışveriş turlarına başladı. Özellikle Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine düzenlenen günübirlik turlara katılanlar, Türkiye’ye göre yüzde 50’ye varan fiyat farkından yararlanarak dolu bavullarla dönüyor.

Alışveriş için tur düzenliyorlar

Başta İstanbul, Tekirdağ ve diğer sınır illerinden vatandaşlar, temel gıda ürünlerini almak için Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gitmeye başladı. Bu yoğun talep üzerine tur şirketleri, gidiş-dönüş 30 euro gibi bir ücret karşılığında haftada iki kez (Salı ve Cuma) günübirlik alışveriş turları düzenliyor. Turlara aileler ve kadınların ilgisi yoğun.

Fiyat farkı yüzde 50

Yapılan bir fiyat karşılaştırmasında, et, süt, makarna ve yağ gibi 12 temel gıdadan oluşan bir sepetin fiyatı Yunanistan’da 46.79 euro (yaklaşık 2.433 TL) iken, Türkiye’de aynı ürünler için ortalama 3.709 TL ödemek gerekiyor. Bu, yaklaşık yüzde 50’lik bir fark anlamına geliyor. Bir tur katılımcısı, durumu değerlendirirken, “Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyatlar çok düşük kalıyor. Maalesef bizde fiyatlar çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı harcamaları arttı

Bu eğilim, yurt dışı harcama istatistiklerine de yansıdı. Türk vatandaşlarının 2025 yılının ilk dokuz ayında giyecek alışverişi için yurt dışında yaptığı harcama 32.3 milyar TL’ye ulaşarak 2024’ün tamamını geçti. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yerli kartların yurt dışı toplam harcaması ise 699,7 milyar TL oldu.

Haber Merkezi