"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Gıda fiyatları arttı, çare komşuda bulundu

31 Ocak 2026, Cumartesi 23:57
Gıda enflasyonu vatandaşları komşuya yönlendirdi. Yunanistan’a yapılan günübirlik turlarla temel gıda ürünlerini yüzde 50 daha ucuza alıyorlar.

Yüksek gıda enflasyonu nedeniyle vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için komşu ülkelere alışveriş turlarına başladı. Özellikle Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine düzenlenen günübirlik turlara katılanlar, Türkiye’ye göre yüzde 50’ye varan fiyat farkından yararlanarak dolu bavullarla dönüyor.

Alışveriş için tur düzenliyorlar

Başta İstanbul, Tekirdağ ve diğer sınır illerinden vatandaşlar, temel gıda ürünlerini almak için Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gitmeye başladı. Bu yoğun talep üzerine tur şirketleri, gidiş-dönüş 30 euro gibi bir ücret karşılığında haftada iki kez (Salı ve Cuma) günübirlik alışveriş turları düzenliyor. Turlara aileler ve kadınların ilgisi yoğun.

Fiyat farkı yüzde 50

Yapılan bir fiyat karşılaştırmasında, et, süt, makarna ve yağ gibi 12 temel gıdadan oluşan bir sepetin fiyatı Yunanistan’da 46.79 euro (yaklaşık 2.433 TL) iken, Türkiye’de aynı ürünler için ortalama 3.709 TL ödemek gerekiyor. Bu, yaklaşık yüzde 50’lik bir fark anlamına geliyor. Bir tur katılımcısı, durumu değerlendirirken, “Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyatlar çok düşük kalıyor. Maalesef bizde fiyatlar çok yüksek” ifadelerini kullandı. 

Yurt dışı harcamaları arttı

Bu eğilim, yurt dışı harcama istatistiklerine de yansıdı. Türk vatandaşlarının 2025 yılının ilk dokuz ayında giyecek alışverişi için yurt dışında yaptığı harcama 32.3 milyar TL’ye ulaşarak 2024’ün tamamını geçti. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yerli kartların yurt dışı toplam harcaması ise 699,7 milyar TL oldu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'de anlaşma bilmecesi

    Yüksek teknolojinin “nadir” ihtiyaçları

    Gıda fiyatları arttı, çare komşuda bulundu

    Ramazan pidesi fiyatları açıklanmaya başladı

    Emekliden alıp faize veriliyor

    İran: Müzakerelere de savaşa da hazırlıklıyız

    Rejimin zulmü bahanesiyle İran işgal edilemez

    En değerli 20 marka

    Ukrayna'da genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası: 226 işçi öldü

    10 şehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Emekli sandıkta tokadı vurur

    Erdoğan: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız

    Suriye: SDG ile ateşkeste anlaştık

    Sanal kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü

    Önce kışkırtmayı bırak

    Amerikan gemisi İsrail’e yanaştı

    İsrail'e 6,5 milyar doları aşan silah satışına onay verdi

    BM: Gazze'de 11 çocuk soğuktan donarak öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suriye'de anlaşma bilmecesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Hediye Ballıkaya

    Can kardeşlerin okuma programı neşesi
    Genel

    Yüksek teknolojinin “nadir” ihtiyaçları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.