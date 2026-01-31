Ramazan pidesi fiyatları açıklanmaya başladı

Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin uygulanacak tarifeler bazı illerde netleşirken, fiyatlar şehirlere göre değişim gösteriyor.

Pide fiyatlarının netleştiği şehirler şöyle: Tekirdağ’da Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından açıklanan resmî tarifeye göre 330 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 TL olarak belirlendi. 550 gramlık daha büyük pide ise 50 TL’den satılacak. Eskişehir’de Ramazan pideleri 300 gram olarak üretilecek. Bu gramajdaki Ramazan pidesinin satış fiyatı 30 TL olacak. Kayseri’de ise sade pide 14 TL’den, susamlı pide 35 TL’den, susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi ise 45 TL’den satışa sunulacak. Haber Merkezi

