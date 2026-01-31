"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2026 PAZAR

Fransa-Mios'ta hortum sebebiyle 200 ev zarar gördü, ağaçlar kökünden söküldü

31 Ocak 2026, Cumartesi 19:00
Fransa'nın Gironde vilayetine bağlı Mios kentinde oluşan hortumun yaklaşık 200 eve zarar verdiği belirtildi.

ICI Gironde medyasının haberine göre, Mios’ta oluşan hortum kentte hasara yol açtı.

Hortum sebebiyle yaklaşık 200 ev zarar görürken, bazı meskenlerin çatıları uçtu, bahçe duvarları yıkıldı ve ağaçlar kökünden söküldü.

Olay yerine 150 itfaiyeci intikal ederken, şu ana kadar herhangi bir yaralı tespit edilmedi.

Mios Belediyesi, olumsuz hava şartlarından etkilenenleri ağırlamak için bir merkez açtı.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağaçların bir yolun üzerine devrilmesi, bir evin bahçesindeki sandalyelerin devrilmesi ve farklı cisimlerin havada uçuşması yer aldı.

AA

