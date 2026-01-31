Beşiktaş geriden gelerek 3 puana ulaştı

Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 36'ya yükseltti.

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada bu kez sol çaprazda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere çarparak auta çıktı.

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu: 1-1.

42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

60. dakikada Konyaspor net pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Bahadır'ın uzun topunda Djalo'dan seken meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Muleka'nın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin sağ kanattan sol ayağıyla kale önüne yaptığı ortada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün yumruklamaya çalıştığı top sol çapraza açıldı. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı sağına çeken Orkun'un düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Oyuna 6 dakika önce dahil olan Asllani, takımını atağa kaldırırken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.

Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

Dolmabahçe'de ikinci kez seri yaptı

İç sahada bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazandıktan sonra oynadığı 4 müsabakayı kazanamayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u mağlup ederek ikinci kez üst üste Tüpraş Stadı'nda 3 maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de konuk ettiği Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor maçlarının ardından Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u yendi.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen Kara Kartallar, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Yenilmezlik serisi 11 maç oldu

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

Cerny 6. golünü attı

TÜMOSAN Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla 6. golünü attı.

34. dakikada yakaladığı fırsatta topu kaleye göndererek değerlendiren Cerny ligde 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Ligde 4. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, Kocaelispor ve Trabzonspor (2) maçlarından sonra Konyaspor filelerini de havalandırdı. Cerny diğer 2 golünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendikleri maçta kaydetmişti.

Cengiz bir kez daha direği geçemedi

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor ile 2-2 berabere biten maçın 88. dakikasında kullandığı serbest vuruşta direğe takılan Cengiz Ünder, Konyaspor karşısında da direği aşamadı.

42. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında arka direkte topa kafayla vuran Cengiz Ünder, müsait pozisyonda topu kaleye sokamadı.

Orkun Kökçü ikinci golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla üst üste ikinci goünü attı.

Gol atamadığı için eleştirilen Orkun Kökçü geçtiğimiz hafta Eyüpspor'la 2-2 biten maçta takımının ilk golünü atarak siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşamıştı.

Tecrübeli oyuncu 77. dakikada Asllani'nin yaptığı ortada kalecinin elinden kaçırdığı topu ceza sahası içi sol çaprazından düzgün bir vuruşla ağlara göndererek Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Orkun'un 22. dakikada sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

6 maç sonra karşılıklı gol oldu

Beşiktaş'la Konyaspor arasında oynanan müsabakalarda 6 maç aranın ardından iki takım da birbirlerinin ağlarını havalandırdı.

En son 7 Haziran 2023 tarihinde 3-3 sona eren maçta iki takım da karşılıklı gol atmayı başarırken daha sonra oynanan 6 müsabakada tek bir taraf gol sevinci yaşadı. Bu maçların 5'ini Beşiktaş kazanırken, Konyaspor 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor bu süreçte galip geldiği tek karşılaşmayı 1-0 kazandı.

El Bilal Toure cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 64. dakikasında sarı kart gören El Bilal Toure sarı kart cezalısı oldu.

RAMS Başakşehir, Galatasaray ve Eyüpspor maçlarında sarı kart görerek ceza sınıra gelen tecrübeli oyuncu, yaptığı faul sonrasında gösterilen sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan El Bilal, Trabzonspor maçında da kırmızı kart görerek 2 maç ceza almıştı.

İstifa protetosu devam etti

Serdal Adalı yönetimini maç öncesinde protesto eden Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma oynanırken de protestolarını sürdürdü.

Her fırsatta yönetimim istifaya davet eden siyah-beyazlı futbolseverler, istifaya yönelik tezahüratlarda bulunurken, maç öncesinde tribüne çağırıp alkışladıkları Sergen Yalçın'a yönelik olarak da "Takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı maçın sona ermesinin ardından tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü.

Asllani ilk maçında 6 dakika sahada kaldı

Beşiktaş'ın dün Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında unutulmaz anlar yaşadı.

76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu 1 dakika sonra Orkun Kökçü'nün attığı golün öncesindeki ortayı yaptı.

80. dakikada Deniz Türüç'e faul yapan Asllani, VAR incelemesinin ardından 82. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken bu kart Arnavut oyuncunun kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

Bu sezon 4. kez kızardı

Beşiktaşlı futbolcular bu sezon 4. kez kırmızı kart gördü.

RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Orkun Kökçü kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, El Bilal Toure, Trabzonspor maçında takımını eksik bıraktı.

Siyah-beyazlı ekipte 4. kırmızı kartı gören isim Asllani oldu.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Yine kazanamadık, üzgünüz"

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göreve başladıktan sonra henüz galibiyet alamadığını ve istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya Atan, "Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak iyi durumdayız. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Göztepe maçına konsantre olup kazanmak istiyoruz." diye cevap verdi.

Çok üzgün olduklarını kaydeden Atan şunları kaydetti:

"Topun bizde olduğu kısımları daha iyi oynayabilirdik. Planladığımız çoğu şeyi sahaya getirdi. Beşiktaş beklediğimizden daha arzulu başladı. Bu da bizi sekteye uğrattı ama oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduğumuz, çok çalıştığımız bir golü attık. Yediğimiz ikinci gol çok amatörce oldu. Maç 1-1'ken bize geldiğini hissettik ama bitirici vuruşu yapamadık. Yine kazanamadık, üzgünüz. Oyun anlamında mutluyum. Yeni oyuncuların gelişiyle takımın güçlü bir oyun oynadığını düşünüyorum. Kazanamamayla ilgili bir baskı var, rahat değiliz, bekleme pozisyonlarında çok fazla kaosa sokuyoruz kendimizi. Kupa maçı ve sonrasında Göztepe bizim için final gibi maç olacak."

Atan, Konyaspor'un transfer gündemiyle ilgili olarak, "Rayyan Baniya'yla anlaştık. Kazeem Olaigbe'yi istiyoruz, kulüpler anlaştı. Oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Bu anlaşma karşılığında Umut Nayir'i verdik. Olaigbe tarafında bize tamam dendi, anlaşmaya hazır olduğunu söylediği bölümde biraz daha süre istedi. Bu sürede biz de Umut'u vermiş bulunduk. O işin en kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Olaigbe de bizim oyuncumuz olacak. Transfer dönemiyle ilgili şikayetim yok. Anadolu kulüpleri olarak zorlanmamız normal." şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilerden çekinmediğini aktaran Atan, "Eleştirilmekten çekinmiyorum. Hiç etkilenmiyorum. Oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Sorumluluğu üstüme almaya çalışıyorum. Tüm taraftarlarımızı da Konyaspor için tribünlere davet ediyorum. Eleştiriler bana olsun, oyuncularım rahat bırakılsın. Bunları göğüslemekle ilgili problemim yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Biz kulübün menfaatini düşündüğümüz için oyuncularla vedalaşıyoruz"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kendi menfaatini değil kulübü düşündüğünü söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "A takıma çıktığımda 3 yabancı kuralı vardı, 30 sene olmuştur. Bugün yine 8 Türk'le başladık, 3 yabancıyla oynuyoruz. Herhalde bunun Türkiye'de başka yoktur. Eyüpspor maçını 9 Türk'le bitirdik. Bu hafta 8 Türk'le başladık. İşin bu taraflarına da bakmak lazım. Bu 8 Türk'ün 3'ü de akademi oyuncumuz. Bizim açımızdan işin bu tarafı çok önemli. Camia açısından da önemli olmalı. Rakiplerimizde böyle bir durum söz konusu değil. Zor bir süreçten geçeceğiz, işler kolay olmayacak demiştim. Hiçbir hoca santraforunu böyle bir dönemde göndermez. Biz kulübün menfaatini düşündüğümüz için oyuncularla vedalaşıyoruz. Kendi geleceğimi düşünmüyorum, kulübün geleceğini düşünüp planlamaya çalışıyorum. Taraftarlarımızın bu konuyu dikkate almasını öneririm." diye konuştu.

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Yalçın, "Kolay değil maçları oynamak. Çok ciddi bir değişim içindeyiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kendi istediğim oyuncular olursa alacağım ama kulübün 3-4 senesini de bağlamak istemiyorum. Yapmış olmak için transfer yapmak istemiyorum. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar önerdiğimiz, 15-20 milyon civarında teklif yaptığımız oyuncular var. Ciddi bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, devre arası transferi hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

"20 milyon verip alamadığımız oyuncu var"

Transferde yönetimle görüş ayrılıkları olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Uyuşmazlık yok. Serkan'la beraber 3 aydır oyuncu takip ediyoruz. Oyuncu izlemeyi hiç sevmem ama bu 3 ayda 100 oyuncu izlemişimdir. Bu kadar oyuncu izlemek sağlıklı da değil. 20 milyon verip alamadığımız oyuncu var. Devre arasında oyuncu almak kolay değil. Kimse oyuncusunu vermek istemiyor. Biz de kulüplerin çıktığı oyuncuları almak istiyoruz." dedi.

Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili olarak, " Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Eleştiriler olabilir normal, 18-19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman olduğu gibi kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geri düştük, oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için." şeklinde konuştu.

"Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin"

Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham için Futbol A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in çalışma başlattığını söyleyen Yalçın, "Çok istemelerine rağmen 1,5 ay sürdü görüşmeler. Serkan, 'Aston Villa'nın ilgisi var, bunu halledeceğim.' dedi. Ben de isterim çok sert bir kadro kurmayı. Kazanmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Ben de güçlü kadroyla oynamak isterim. Elimizdeki oyuncular karakter gösteriyorlar. Asllani hiç kırmızı kart görmemiş, burada 5 dakikada görüyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçı kazanmak istediklerini söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Bir hedef görmek istiyoruz, acele etmeye gerek yok. Geldiğimden beri şampiyonlukla ilgili bir şey duymadınız ama duyacağınız zaman da gelecek. Her oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz. Nerede bitireceğimizi bilmiyoruz ama bir yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla ilgili de konuşan Yalçın, "Geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücüne getirip oynatmaya başlarsak çok iyi yerlere gelecek. Belki de Beşiktaş'tan satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Hazır olmadığı halde oynatıyorum çünkü onu kazanmak istiyorum. Yaptığımız planlamada bizim için başrol oyuncularından biri." şeklinde konuştu.

Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'yla yaşadığı problemi daha önce hiç görmediğini söyleyen Yalçın, "Rafa vakası Aboubakar vakasından daha vahim. Ben böyle bir tarz oyuncu görmedim. Takımın en pahalı oyuncusu durup dururken 'Maçlara ve antrenmanlara çıkmayacağım.' diyor. Sen idare edemedin diyorlar, nereden biliyorsun bizimle birlikte miydin? Böyle bir vakayı idare edemezsiniz, gönderirsiniz. Rafa'dan 20 milyon avroya yakın karımız var. Bu da gelecek için önümüzü açtı. Çağırdık konuştuk, 'Sen bizim en iyi oyuncumuzsun, sana ihtiyacımız var.' dedim, neredeyse kendi inanmadığım şeyleri söyledim ama yine olmadı." değerlendirmesinde bulundu.