"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

İzmir'deki sağanak sebebiyle 112'ye 577 ihbar ulaştı

30 Ocak 2026, Cuma 20:52
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 577 ihbar ulaştığını, bunların 344'ünün ev ve iş yeri su baskınıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kuvvetli fırtına ve hortumdan zarar gören Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde incelemelerde bulunarak yetkililerle görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, dün saat 20.00 sıralarında yoğun yağışın meydana geldiğini, yer yer metrekareye 80 ile 100 kilogram civarında yağmur düştüğünü söyledi.

Pehlivan, Buca, Gaziemir, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde yağışların etkili olduğunu belirterek, Kemalpaşa'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, hortum ve yıldırım olaylarının yaşandığını ifade etti.


İzmir'de dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, suyun izlerini silmeye çalışıyor.

 

Önceden yapılan uyarılar doğrultusunda tedbirlerin alındığını dile getiren Pehlivan, "Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerekli koordinasyon sağlandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz 7/24 esasına göre faaliyet gösterdi, ilçelerde kaymakamlarımız, il genelinde ise valimizin koordinasyonunda çalışmalar ilk saatten itibaren yakından takip edildi." dedi.

Pehlivan, yoğun yağıştan etkilenen ilçelerde AFAD, sağlık, emniyet, belediye, DSİ ve karayolları ekiplerinin sahada görev yaptığını, toplam 1354 personelin 363 araç ve 200 dalgıç pompayla çalışmalara katıldığını söyledi.


İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 1314 personel, 342 araç ve iş makinesi, 200 pompa ile müdahale çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düştü. Bazı bölgelerde kısa sürede yüksek miktarda yağış kaydedilirken, en yüksek yağış Buca'da metrekareye 80 kilogram, Konak'ta ise 63 kilogram olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.

 

Hortumun ağırlıklı olarak Kemalpaşa OSB'de etkili olduğunu aktaran Pehlivan, "11 fabrika özellikle çatı uçması gibi çeşitli zararlar gördü. Tabii oralara da anında hem şirket ve fabrika yetkilileri hem de birimlerimizin ekipleri AFAD'ın koordinasyonunda buralara da gerekli müdahaleler yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize dün yağmurun yoğunlaştığı saatlerden itibaren toplamda 577 ihbar geldi. Bunların 344'ü ev ve iş yeri su baskını şeklindeydi. Personelimiz ekipmanlarıyla bu ihbarların tamamına müdahale etti ve bu saat itibarıyla ihbarların tamamına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, su baskını yaşanan hane ve iş yerlerinde suların motopomplarla tahliye edildiğini, sokakların temizlendiğini, devrilen ağaçlar ile hasar gören istinat duvarlarına müdahale edildiğini anlattı.

Can kaybı ve yaralı bulunmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Her afette olduğu gibi hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yürütürken, defterdarlık da 20 ekiple zarar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle su baskını yaşanan ev, dükkan ve iş yerlerine ilişkin tespitler yapıldı. Çalışmalar bugün itibarıyla yüzde 50-60 oranında tamamlandı, yarın tamamen tekamül ettirilmiş olacak."

AA

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

    İzmir'deki sağanak sebebiyle 112'ye 577 ihbar ulaştı

    Trump: İran'la anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

    Trabzonspor otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı oldu

    304 antrenör ''bahis'' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    ABD-İran gerilimiyle ilgili son gelişmeler?

    Bazı köyler isimleriyle de dikkat çekiyor

    TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası yaşandı: 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu

    Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti

    Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı

    Yağıslar umutları yesertti

    Ateşkes şiddeti sona erdirmedi

    Umut hakkı ortak raporda yer almayacak

    MSB sınırda teyakkuzda

    İran: Amerika bizi müzakereye zorlayamaz

    Yabancı gazetecilerden Gazze yasağına tepki

    Savaşın korkunç yüzü: Gençler öldü

    AB itidal çağrısı yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangın kontrol altına alındı
    Genel

    Savaşın korkunç yüzü: Gençler öldü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı
    Genel

    Yağıslar umutları yesertti
    Genel

    AB itidal çağrısı yaptı
    Genel

    İzmir'deki sağanak sebebiyle 112'ye 577 ihbar ulaştı
    Genel

    Ateşkes şiddeti sona erdirmedi
    Genel

    İran: Amerika bizi müzakereye zorlayamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.