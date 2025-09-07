İsrailli esirden Netanyahu’ya: “Oğlun biftek yiyor, biz bir parça ekmek”

Gazze’de Hamas tarafından esir tutulan İsrailli Guy Dalal, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’ye havadan gönderilen sembolik yardım paketlerine yönelik tepkisini dile getirdi.

Dalal, yaptığı açıklamada, “Netanyahu, oğlun Yair, Miami’de biftek yerken; bizim hayatta kalmak için bir parça ekmek ve biraz peynir yememize izin verdin. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Dalal, son video mesajında ise, “Hamas’ın esiri olduğumuzu sanıyorduk ama gerçek şu ki (İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich’in esirleriyiz” dedi.

Dalal, Tel Aviv yönetimini “Gazze’deki esirlerin hayatından sorumlu” tuttu.