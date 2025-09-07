Emlak Vergisinde orta yol bulunmalı

Belediyelerle merkezî iktidar arasında polemiğe yol açan emlak vergisi oranlarındaki artış yargıya taşındı. Ev sahipleri oranların makul seviyelere çekilmesi için mahkemelere itirazda bulunuyor.

İtirazlarda yarın son gün. “İkinci Varlık Vergisi Faciasına Doğru” başlıklı bir yazı kaleme alan İktisatçı yazar Mahfi Eğilmez, gayrimenkullerden alınan vergilerdeki artışın vatandaşlar için ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Eğilmez, mevcut düzenleme aynen geçerse “ikinci varlık vergisi faciasına doğru gidebileceğini” ifade etti. Eğilmez, konut, işyeri ve arsaların hem emlak vergisi hem de değerli konut vergisine tâbî tutulduğunu hatırlatarak bunun ciddî bir yük oluşturduğunu belirtti. İstanbul - Nihat Orhan

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.