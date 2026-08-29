Soykırımcıda ordu ile hükümet karşı karşıya

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askerî komuta kademesiyle yaptığı toplantıda, bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak, “Maalesef bu günlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz” diye konuştu.

Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, orduya ayrılan bütçe konusunda hükümete tepki göstererek, şunları kaydetti: “Ordu ve personelinin, tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde, boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor.” Genelkurmay Başkanı Zamir, “önlerinde birçok zorluk bulunduğunu, İran ve Lübnan’dan Gazze’ye kadar tüm cephelerde muharebe hazırlık süreçlerini ilerlettiklerini ve yüksek alarm durumunda olduklarını” söyledi. AA

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