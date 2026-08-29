CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, asgarî ücretin en az 45 bin TL, emekli maaşlarının ise en az asgarî ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

Saraç, “Yıllar geçiyor. İşte AKP iktidarının 24 yılı geride kaldı. Sorunlar çözülmüyor, tam tersine kangrenleşiyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de emekliler. Bu ülkede emekliler sanki yoksulluk, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûmlarmış gibi bir muameleyle karşı karşıyalar. Tablo o kadar net ki bu ülkede Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine göre tam 16 milyon 97 bin 274 emekli var. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL. Keşke en düşük emekli maaşı bu olsa, aslında bu da değil. Enflasyon karşısında yenilmiş bir maaştan bahsediyoruz. Toplam 16 milyon 997 bin, yani 17 milyon emekliyi telaffuz edebiliriz. 17 milyon emeklinin yüzde 80’i ne maaş alıyor biliyor musunuz? 23 bin ile 40 bin lira arasında maaş alıyor. Yani her 10 emekliden 8’i bu maaşa mahkûm ediliyor” ifadelerini kullandı.

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