Gıda enflasyonunda en öndeyiz! Fark yüzde 24

Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 31,8’e ulaşırken, Avrupa’da ikinci sıradaki Romanya’da yüzde 8’de kaldı. İki ülke arasındaki yaklaşık 24 puanlık fark, Türkiye’de vatandaşın karşı karşıya kaldığı hayat pahalılığını gözler önüne serdi.

Gelir erimesi derinleşirken, zamların önü alınamıyor. Türkiye’de halk, dünyanın en pahalı gıdasını tüketirken, fiyatların düşeceğine dönük umut da yok. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ne kadar Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 31.75 açıklasa da vatandaşın hissettiği oran bunun neredeyse iki katı. Koç Üniversitesi tarafından hazırlanan Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Ağustos ayı sonuçlarına göre, hanehalkının geçmiş 12 aylık döneme ilişkin enflasyon hissiyatı iki puanlık artışla yüzde 51’den yüzde 53 seviyesine çıktı. Geriye dönük enflasyon algısındaki bu yükseliş, Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açısından da öncü bir işaret.

GIDA ZAMMINDA LİDERİZ

Rakamlar Türkiye’de hem tarım, hayvancılık sektörlerinde hem de gıda ürünlerinde yaşanan enflasyonunun tüm dünyadan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verilerine göre 2026 Temmuz’da Türkiye’de gıda enflasyonunu yüzde 31.8’e çıktı. Türkiye bu oranla Avrupa’nın zirvesinde. Türkiye’den sonra ikinci sırada yer alan Romanya’da gıda enflasyonu yüzde 8. Romanya’daki gıda enflasyonu Türkiye’ninkinin dörtte biri olarak ölçüldü. İki ülke arasındaki enflasyon oranı farkının yüzde 24 olması Türkiye’de vatandaşın karşı karşıya kaldığı hayat pahalılığını gözler önüne serdi.

ÜRETİCİ KÜSTÜRÜLDÜ

Nefes’in haberine göre, Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hidayet Muslu, gıdada asıl problemin yüksek girdi maliyetlerinden kaynaklandığını vurgulayarak, “Gıdada pazar güvenirliğimizi ve bağımsızlığımızı kaybetmek üzereyiz” dedi. Prof. Dr. Sinan Alçın da, günü kurtarmak için uygulanan politikaların üreticiyi tarım ve hayvancılıktan uzaklaştırdığını söyledi. Alçın, “Çiğ süt konseyinin tavan fiyat uygulaması hayvanları kesime gönderdi. Gıda ürünlerinde ithalata ağırlık verilmesi nedeniyle çiftçi küstürüldü” diye konuştu. Sencer Solakoğlu ise, yüksek fiyatların sebebinin plansızlık olduğunu anlatarak, “Bugün çiftçi tüccarın belirlediği fiyatın dışına çıkamıyor. Fiyatı aracılar belirliyor” ifadelerini kullandı.