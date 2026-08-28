Filistinli çocuk uçurtmasını ağlayarak parçaladı

İsrail’in bazı uçurtmaları gerekçe göstererek Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısı tehditlerini sürdürmesi, Filistinli bir çocuğa çadırının yakınında oynadığı uçurtmalarını öfkeyle ve ağlayarak parçalattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinli küçük çocuğun uçurtmalarını tek tek parçaladıktan sonra çadırının yanına oturarak ağladığı görüldü. Gazze’de ailesiyle birlikte sığındığı çadırın yanında uçurtmalarını kendi elleriyle yırtan çocuk: “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu memnun olsun, (Savunma Bakanı Yisrael) Katz memnun olsun, (ABD Başkanı Donald) Trump memnun olsun diye bizi sevdiğimiz şeylerden mahrum etmek istiyorlar. Vallahi şu anda kalbim paramparça oluyor.” dedi. AA

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