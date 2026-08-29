AKP köprüleri satmakta kararlı

Kamunun paha biçilemez varlıklarından köprü ve otoyollarda özelleştirmelerin talibi yabancılar belli olmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin özelleştirme rekortmeni AKP iktidarı, kıymetli köprü ve otoyolları satmakta kararlı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprü ve otoyolların, İşletme Hakkı Devri (İHD) yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi için çalışmalar hızlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile bu konuda danışmanlık hizmeti veren Ernst & Young (EY) köprü ve otoyol işletmeciliğinde deneyimli ve küresel ölçekte öne çıkan uluslararası firmalarla temas kuruyor. İhale öncesinde yapılan görüşmelerde deneyim ve bilgi aktarımı yapılıyor.

Kaynaklar, özelleştirilecek köprü ve otoyollarla yabancı bazı yatırımcıların ilgilendiğini belirterek “Örneğin Güney Kore ve İspanya bu konuda öne çıkıyor. Bu ülkelerde bazı yatırımcılar süreci yakından takip ediyor” dedi. Kaynaklar, Çinli bazı firmaların da ilgisinin olduğunu belirterek ihalede daha çok sayıda yabancı yatırımcının da yer almasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ankara - Anka