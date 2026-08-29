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29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

KKM yanlışında faturayı millet ödedi

29 Ağustos 2026, Cumartesi 00:04
Sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının milyarlarca dolarlık faturayı millete çıkardığı belirtilirken, kalıcı ve öngörülebilir ekonomi politikalarının gerekliliği vurgulandı.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz.” DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uygulamanın devlete büyük bedeller ödettiğini belirtti. Babacan; KKM sisteminin kur riskini kamuya yüklediğini, enflasyonu körüklediğini, servet sahiplerini korurken faturayı milyonlarca vatandaşa çıkardığını ve bu sebeplerle sürdürülemez bir model olduğunu defalarca vurguladığını kaydetti.

Kalıcı politikalar şart

Babacan, şu ifadeleri kullandı: “5 yıl boyunca KKM’ye harcanan milyarlarca dolarlık kaynak, eğitim ve gençlerin geleceğinde, tarımsal sulama ve kırsal kalkınmada, üretken altyapı yatırımlarında, depreme dayanıklı şehirlerin inşasında, Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarında, KOBİ’lerin finansmana erişiminde çok daha yüksek ve kalıcı bir değer sağlayabilirdi. Bugün bu vahim yanlışın sona ermesinden memnuniyet duymakla birlikte, Türkiye’nin asıl ihtiyacının, bir daha böyle bir faturayı milletin önüne çıkarmayacak bir ekonomi politikasına ve yönetimine kavuşmak olduğunu belirtmek istiyorum. DEVA Partisi olarak hedefimiz günü kurtaran finansal projeler değil, hukukun üstünlüğüne, Merkez Bankası bağımsızlığına, fiyat istikrarına ve öngörülebilir ekonomi politikalarına dayanan kalıcı bir yönetim anlayışıdır.”

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