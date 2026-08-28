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Gazze'de eğitim de enkaz altında

28 Ağustos 2026, Cuma 23:14
İsrail saldırıları sebebiyle okulların yüzde 90’ının yıkıldığı veya hasar gördüğü Gazze’de yeni eğitim yılı 19 Eylül’de başlıyor. Gazzeli öğrenciler birçok sıkıntıyla okula başlayacak.

İsrail saldırıları sebebiyle neredeyse hiç sağlam okulun kalmadığı ve kısıtlamalar sebebiyle kırtasiye malzemelerine erişimde zorluk yaşanan Gazze Şeridi’nde 600 binden fazla öğrenci için yeni öğretim yılının ilk zili 19 Eylül’de çalacak.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİ BİRÇOK ZORLUK BEKLİYOR

İsrail’in Ekim 2023’te başlayan soykırım saldırılarında yerle bir olan Gazze’de, eğitim kurumları da ağır hasar aldı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze’deki okulların yüzde 90’ı İsrail saldırılarında yıkıldı veya hasar gördü. Ayrıca Gazze’deki yapıların büyük bölümünün İsrail saldırılarında yerle bir olması sebebiyle binlerce Filistinli ayakta kalan veya az hasarlı okullara sığındı. 

KIRTASİYE MALZEMESİ ÇOK PAHALI

Söz konusu şartlar altında Gazze’de 600 binden fazla Filistinli öğrenci yaklaşık 3 yıl sonra yeni ders yılına hazırlanıyor. İsrail’in kısıtlamaları sebebiyle kırtasiye, okul kıyafeti gibi malzemelere ulaşmak oldukça zor. Pazarda olan malzemeler ise birçok öğrencinin ailesinin karşılayamayacağı fiyatlara satılıyor.

ÇADIR OKULLARDA DERS İŞLEYECEKLER

Okulların büyük bölümünün İsrail saldırılarında yok edilmesi sebebiyle Gazze’deki öğrencilerin büyük bölümünün eğitime derme çatma çadır okullarda başlaması bekleniyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gazze’deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, saldırılarda yok olan okullar ve eğitim altyapısı, idarî ve eğitim kadrolarındaki büyük eksiklikler ve daha birçok gerçekliğin göz önüne alınarak yeni eğitim yılının başlaması için 19 Eylül’ün belirlendiğini belirtti.

13 BİN 500 ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail saldırılarında 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve eğitim çalışanı, 193 akademisyen ve araştırmacı can verdi. İsrail ordusu soykırımın başlamasından bu yana Gazze Şeridi’ndeki toplam okulların yüzde 80’ine tekabül eden 668 okul binasını doğrudan bombalarken 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392’si ise gördüğü tahribatla kısmen yıkıldı. İşgalciler, yaklaşık 70 milyar dolar tutarında doğrudan zarara yol açtı.

AA

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