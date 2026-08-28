Soykırımın taşeronları

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına katılan asker ve subaylar, Tel Aviv yönetiminin desteklediği silahlı milislerin Gazze halkına yönelik suçlarını anlattı.

Haaretz’in araştırmasına göre, İsrail’den mali ve askerî destek alan 5 silahlı grup Gazze’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteriyor. İsrailli bir subay, milislerin sivillere ateş açtığını, binaları yağmaladığını ve ardından evleri ateşe verdiğini söyledi.

Haberde, milislerin “Gazze’de İsrail ordusu ve Şin Bet’in operasyonel kolu haline geldiği” belirtilirken, başka bir İsrailli subay, “İsrail devletinin, ordusunun ve Şin Bet’in savaş suçları işlemek üzere silahlı ve eğitimli milisler gönderdiğini görüyorsunuz. Ben de operasyonları sırasında zarar görmemeleri için onları korumaktan sorumluyum” dedi.

İsrailli askerler, bu yöntemin Sabra ve Şatila katliamını hatırlatan vahşetlere yol açabileceği uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Haziran 2025’te Gazze’deki silahlı gruplara destek verdiklerini kamuoyuna açık şekilde itiraf ederek, “Güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Gazze’de Hamas’a karşı çıkan grupları harekete geçirdik” ifadelerini kullanmıştı.