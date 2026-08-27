Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimlerinde belli oldu.

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'yi yönetim kurulu üyesi Mehmet Selim Kosif ile futbol direktörü Oğuz Çetin temsil etti. Sarı-lacivertli takım, Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Aston Villa (İngiltere), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve LASK (Avusturya) ile eşleşti. Fenerbahçe, İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag ile; deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Kura çekiminde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu hazır bulundu. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kura çekimine katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti. Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek. 36 takım katılacak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Manchester United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Villarreal (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart (Almanya), Inter, Roma, Napoli, Como (İtalya), PSG, Lille, Lens (Fransa), Porto, Sporting (Portekiz), PSV, Feyenoord (Hollanda), Fenerbahçe, Galatasaray (Türkiye), Bodo/Glimt, Viking (Norveç), AEK (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), LASK (Avusturya) ve Sabah (Azerbaycan) yer alacak. Lig formatı Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. Fikstürün en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak, lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali, 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Maç tarihleri Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: 1. Hafta: 8-10 Eylül 2. Hafta: 13-14 Ekim 3. Hafta: 20-21 Ekim 4. Hafta: 3-4 Kasım 5. Hafta: 24-25 Kasım 6. Hafta: 8-9 Aralık 7. Hafta: 19-20 Ocak 2027 8. Hafta: 27 Ocak 2027 Son 16 play-off turu: 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 Son 16 turu: 9-10 ve 16-17 Mart 2027 Çeyrek final: 6-7 ve 13-14 Nisan 2027 Yarı final: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027 Final: 5 Haziran 2027 AA

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