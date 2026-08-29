Masumiyet karinesi ihlal edilmesin

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaate yönelik soruşturmada masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliğinin titizlikle gözetilmesi çağrısı yaptı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Süleymancılar Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesine dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Arınç, “Savcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz, hakimlerimiz ne olur soruşturmanın gizliliği konusunda çok titiz davransınlar. Hukukun gereğini yapsınlar ve sonucunu hepimiz alkışlarla karşılayalım” dedi. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

“Suçlamaya göre delil aranmaz”

Soruşturmalarda delilden hareket edilmesi gerektiğini belirten Arınç, “Bugün delilden hareket ederek kişiye yönelmek ne kadar doğruysa, birtakım suçlamalar yaparak onlara göre delil aramak fevkalade yanlıştır” dedi. Süleymancılar üzerinden “cemaat ve tarikatlar kapatılsın” şeklinde yapılan çağrıları da eleştiren Arınç, cemaat ve tarikatların sosyolojik yapılar olduğunu söyledi.

Sosyal medyada infaz yapılmasın

Soruşturmanın gizliliğinin esas olduğunu vurgulayan Arınç, iddianame düzenlenip mahkemece kabul edilmeden önce kişilerin masumiyet karinesinin korunması gerektiğini ifade etti. Arınç, “Bu süreç neticesinde maalesef sosyal medyada kişiler infaz edilmektedir. Yazılı ve görsel basında da konuyla ilgisi ve bilgisi olmayan insanlar hüküm vermekte” diye konuştu.

Arınç, bazı görseller üzerinden kişilerin mal varlıkları veya yaptıkları işler hakkında “çarpık ifadeler” kullanıldığını belirterek, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının yanında adil soruşturma ve adil yargılama hakkının da temel bir hak olduğunu kaydetti.

Ankara - Anka