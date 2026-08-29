"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Masumiyet karinesi ihlal edilmesin

29 Ağustos 2026, Cumartesi 00:21
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaate yönelik soruşturmada masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliğinin titizlikle gözetilmesi çağrısı yaptı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Süleymancılar Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesine dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Arınç, “Savcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz, hakimlerimiz ne olur soruşturmanın gizliliği konusunda çok titiz davransınlar. Hukukun gereğini yapsınlar ve sonucunu hepimiz alkışlarla karşılayalım” dedi. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

“Suçlamaya göre delil aranmaz”

Soruşturmalarda delilden hareket edilmesi gerektiğini belirten Arınç, “Bugün delilden hareket ederek kişiye yönelmek ne kadar doğruysa, birtakım suçlamalar yaparak onlara göre delil aramak fevkalade yanlıştır” dedi. Süleymancılar üzerinden “cemaat ve tarikatlar kapatılsın” şeklinde yapılan çağrıları da eleştiren Arınç, cemaat ve tarikatların sosyolojik yapılar olduğunu söyledi.

Sosyal medyada infaz yapılmasın

Soruşturmanın gizliliğinin esas olduğunu vurgulayan Arınç, iddianame düzenlenip mahkemece kabul edilmeden önce kişilerin masumiyet karinesinin korunması gerektiğini ifade etti. Arınç, “Bu süreç neticesinde maalesef sosyal medyada kişiler infaz edilmektedir. Yazılı ve görsel basında da konuyla ilgisi ve bilgisi olmayan insanlar hüküm vermekte” diye konuştu.

Arınç, bazı görseller üzerinden kişilerin mal varlıkları veya yaptıkları işler hakkında “çarpık ifadeler” kullanıldığını belirterek, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının yanında adil soruşturma ve adil yargılama hakkının da temel bir hak olduğunu kaydetti.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 517
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Masumiyet karinesi ihlal edilmesin

    KKM yanlışında faturayı millet ödedi

    Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Asgarîde Irak’ın gerisine düştük

    Tarım Kredi Market zararda

    Soykırımcıda ordu ile hükümet karşı karşıya

    10 emekliden 8’i bu maaşa mahkûm

    AKP köprüleri satmakta kararlı

    Gazze'de eğitim de enkaz altında

    Maden işçileri haklarını aldı

    Filistinli çocuk uçurtmasını ağlayarak parçaladı

    Avrupa'da 600 bin hektar alan bu yılki orman yangınlarından etkilendi

    Meteoroloji'den 21 şehir için sağanak ve fırtına uyarısı

    Konut kiralayacak öğrenciler bu hususlara dikkat etmeli

    Kiev ve Odessa Limanı'ndaki askeri depolar Rusya tarafından vuruldu - Ukrayna da Rus petrol rafinerisini vurdu

    Trump'a bir çağrı daha: İsrail'e silah ambargosu uygula!

    72 yaşındaki Güney Koreli vatandaş gözaltına alındı: Japonya'ya 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalmış

    Soykırımın taşeronları

    Hâkimden dikkat çeken veda mesajı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Masumiyet karinesi ihlal edilmesin
    Genel

    Soykırımcıda ordu ile hükümet karşı karşıya
    Genel

    AKP köprüleri satmakta kararlı
    Genel

    Asgarîde Irak’ın gerisine düştük
    Genel

    KKM yanlışında faturayı millet ödedi
    Genel

    10 emekliden 8’i bu maaşa mahkûm
    Genel

    Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
    Genel

    Tarım Kredi Market zararda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.