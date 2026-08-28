Maden işçileri haklarını aldı

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları eylem 18 gün sonra haklarını almalarının ardından sona erdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, “An itibariyle direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır ve direnişimizi sonlandırmaya karar verdik. Tüm yasal hakların tamamının anlaşma konusu edildiği bir çerçeveye varıldı. Bu nedenle talebimizle ilgili olarak alacaklarımızın yüzde 100’ü karşılanmış oldu” dedi. Ankara - Anka

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