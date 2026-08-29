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29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

29 Ağustos 2026, Cumartesi
İstanbul-Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi ölürken, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bazı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan yan yolun Bakırköy istikameti, İETT otobüsünün çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsünün duvara çarptığı, olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer alıyor.

İETT açıklaması

Kazayla ilgili İETT'den yapılan açıklamada, BN1 hattında görev yapan otobüsün saat 16.48'de Zeytinburnu mevkisinde önündeki sivil otomobilin aniden şerit değiştirmesi sebebiyle kaza yapmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak site duvarına çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu özel halk otobüsü kazası ile ilgili kurumumuz ve emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün hastane ziyareti

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Gül'ün, Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralıları tedavi gördükleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiği belirtilerek, "Vali Gül, yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, valilikten yapılan açıklamada Vali Gül'ün, yaralananların tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiği belirtildi.

Öte yandan, Vali Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini yaralı vatandaşlara ilettiği ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldığı kaydedildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye ve geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl'ün Genç ilçesinde ve İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AA

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