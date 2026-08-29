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29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Asgarîde Irak’ın gerisine düştük

29 Ağustos 2026, Cumartesi
Türkiye asgarî ücretliler ülkesi haline gelirken, alım gücü de her geçen gün eriyor. Ağustos ayı itibarıyla asgarî ücret, 37 bin 203 olan açlık sınırının 9 bin 128 lira altına düştü.

Türkiye 28 bin 75 liralık asgarî ücretin alım gücüyle dünyada da dip sıralarda yer alıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) sıralamasında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, küresel asgarî ücret sıralamasında 68’inci sırada kendisine yer bulabildi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri Türkiye’de çalışanların tüm dünyada en fazla ezilenler arasında olduğunu tescilledi. Nefes'in haberine göre, Türkiye, Irak ve Meksika’nın gerisinde kalarak asgarî ücret liginde 131 ülke arasında 68’inci sıraya yerleşti. Üstelik Türkiye’de 11.2 milyonu aşkın çalışan asgarî ücrete dünya ortalamasından 3 saat daha fazla çalışarak ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi

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