Sudan’da durum kıyameti hatırlatıyor

Almanya Dışişleri Bakanı ile İngiltere Dışişleri Bakanı, Sudan’a acil ateşkes çağrısı yaparken, “vahşet” olarak nitelendirdikleri katliâmların “kıyameti hatırlattığını” söylediler.

Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri’ne (HDK) bağlı militanlar arasında 2023’te başlayan çatışmaların şiddetlenmesi, insanî bir felâkete, sivillere yönelik toplu katliamlara yol açmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, büyük ölçüde HDK’nın kontrolüne geçerken, sivilleri hedef alan kitlesel katliam haberleri, uluslararası toplumda infiale sebep oldu. Uydu görüntülerinde, şehrin büyük bir bölümünde kırmızı alanlar dikkat çekiyor, uzmanlar bunun toplu katliamlar sonucunda oluşan kan birikintilerini yansıttığını söylüyor.

İnsani kriz yaşanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Sudan’nın “dünyanın en büyük insanî krizine sahne olduğunu” söylerken, bölgede yaşananların “kıyameti hatırlattığını” kaydetti. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Ürdün’de bulunan Wadephul, HDK’nın sivilleri korumayı taahhüt ettiğini hatırlatırken, yaşanan vahşetten onları sorumlu tutulacaklarını vurguladı. Sudan’a hak ettiği ilginin gösterilmediğini belirten Wadephul, “Orada insanlık dışı boyutlarda bir insani kriz yaşanıyor. Bunu durdurmalıyız” dedi.

Yükünü kadınlar ve çocuklar çekiyor

İngiliz Bakan Cooper ise son günlerde Darfur’dan gelen haberlerin “korkunç” olduğunu ifade ederken, katliam ve infazların yanı sıra kadınların ve çocukların cinsel şiddet ile hedef alındığını kaydetti, “21’inci yüzyılın en büyük insanî krizinin yükünü kadınlar ve çocuklar çekiyor” dedi. Her iki bakan, Sudan’da acil ateşkes ilan edilmesi için çağrı yaptı. HDK’ya bağlı silâhlı militanların kontrolü ele geçirdikleri Faşir’de ev ev dolaşarak sivilleri öldürdükleri, kadınlara ve çocuklara tecavüz ettikleri, hatta bir hastaneye saldırarak doktorları, hemşireleri, hastaları ve hastaneye sığınan sivilleri taradıkları, burada en az 460 kişiyi öldürdükleri bildiriliyor.