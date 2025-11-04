"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Sudan Doktorlar Ağı: Çocuk hastanesini de bombalayan HDK, ihlallerine yeni bir suç daha ekledi!

04 Kasım 2025, Salı 03:55
Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kurnoy bölgesindeki çocuk hastanesine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemesi sonucu 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sudan’da neler oluyor?
Sudan’da durum kıyameti hatırlatıyor

Ağdan yapılan açıklamada, "HDK’nin ihlaller zincirine yeni bir suç daha eklendi. HDK’ye ait bir İHA bugün Kuzey Darfur’un Kurnoy bölgesindeki çocuk hastanesini bombaladı, aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 sivil öldü." ifadesi kullanıldı.

5 kişinin ağır yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralılar arasında, saldırı anında hastanede tedavi gören iki çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, çocuk hastanesinin hedef alınmasının “HDK’nin sistematik terörünün başka bir yüzü” olduğu belirtilerek bunun “sivillerin günlük olarak hedef alındığını gösteren, tam teşekküllü bir savaş suçu” niteliği taşıdığı vurgulandı.

Ağ, “Bu suçun sorumluluğu HDK’dedir.” ifadesini kullanarak uluslararası toplum ve insan hakları ile tıbbi kuruluşları, “dünyanın gözü önünde yok edilen bir halka karşı utanç verici sessizliği bozup görevlerini yerine getirmeye” çağırdı.

Kuzey Kurdufan'da bir taziye çadırına saldırı: onlarca ölü

Öte yandan Kuzey Kurdufan Eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nin "masum ve silahsız vatandaşları her türlü silahla hedef alarak ihlallerini ve katliamlarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Eyaletteki bir köyde kurulan taziye çadırındaki vatandaşların hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu "onlarca kişinin öldüğü" bildirildi.

Açıklamada, bu saldırının HDK'nin "sivillere yönelik tekrarlanan suçlarına eklenen yeni bir katliam” olduğu kaydedildi.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

AA

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan Doktorlar Ağı: Çocuk hastanesini de bombalayan HDK, ihlallerine yeni bir suç daha ekledi!

    Petro: ABD, Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanımalı

    Dünyaca ünlü şarkıcıdan milyarderlere çağrı: Paranızı bağışlayın!

    İslâm dünyasına yatırım çağrısı

    Hedeflenen enflasyon %16, harç zammı oranı % 25.5

    Büyükelçi ne demek istedi?

    Rakamlar inandırıcı değil - TÜİK, iktidarı memnun ediyor soframızdan çalıyor

    Emeklilikte yeni dönem başlıyor

    7 kişiden biri sosyal yardıma muhtaç

    Uysal: TÜİK yoksulluğu paylaştı

    Sudan’da insanî felâket

    Yolsuzlukla mücadele mahkemeleri kurulsun

    Deprem korkusunun yerini geçim korkusu aldı

    Gebze'deki çalışmaları devam ediyor: 1000'in üzerindeki binada tarama yapılıyor

    Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

    "ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor"

    Maldivler’de nesiller arası sigara yasağı

    Yüzlerce PKK’lı SDG’ye geçti

    Zam şampiyonu patates

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Emeklilikte yeni dönem başlıyor
    Genel

    Büyükelçi ne demek istedi?
    Genel

    Asıl şeref ve üstünlük
    Genel

    Rakamlar inandırıcı değil - TÜİK, iktidarı memnun ediyor soframızdan çalıyor
    Genel

    Şaban Döğen’e rahmet duasıyla
    Genel

    İslâm dünyasına yatırım çağrısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dünyaca ünlü şarkıcıdan milyarderlere çağrı: Paranızı bağışlayın!
    Genel

    Uysal: TÜİK yoksulluğu paylaştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.