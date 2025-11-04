Sudan Doktorlar Ağı: Çocuk hastanesini de bombalayan HDK, ihlallerine yeni bir suç daha ekledi!

Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kurnoy bölgesindeki çocuk hastanesine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemesi sonucu 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sudan’da neler oluyor?

Sudan’da durum kıyameti hatırlatıyor

Ağdan yapılan açıklamada, "HDK’nin ihlaller zincirine yeni bir suç daha eklendi. HDK’ye ait bir İHA bugün Kuzey Darfur’un Kurnoy bölgesindeki çocuk hastanesini bombaladı, aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 sivil öldü." ifadesi kullanıldı.

5 kişinin ağır yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralılar arasında, saldırı anında hastanede tedavi gören iki çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, çocuk hastanesinin hedef alınmasının “HDK’nin sistematik terörünün başka bir yüzü” olduğu belirtilerek bunun “sivillerin günlük olarak hedef alındığını gösteren, tam teşekküllü bir savaş suçu” niteliği taşıdığı vurgulandı.

Ağ, “Bu suçun sorumluluğu HDK’dedir.” ifadesini kullanarak uluslararası toplum ve insan hakları ile tıbbi kuruluşları, “dünyanın gözü önünde yok edilen bir halka karşı utanç verici sessizliği bozup görevlerini yerine getirmeye” çağırdı.

Kuzey Kurdufan'da bir taziye çadırına saldırı: onlarca ölü

Öte yandan Kuzey Kurdufan Eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nin "masum ve silahsız vatandaşları her türlü silahla hedef alarak ihlallerini ve katliamlarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Eyaletteki bir köyde kurulan taziye çadırındaki vatandaşların hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu "onlarca kişinin öldüğü" bildirildi.

Açıklamada, bu saldırının HDK'nin "sivillere yönelik tekrarlanan suçlarına eklenen yeni bir katliam” olduğu kaydedildi.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.