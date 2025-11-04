"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Dünyaca ünlü şarkıcıdan milyarderlere çağrı: Paranızı bağışlayın!

04 Kasım 2025, Salı 03:12
Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, New York’ta düzenlenen WSJ Magazine Innovator Awards gecesinde yaptığı konuşmayla servet sahiplerine dikkat çeken bir mesaj verdi. Genç sanatçı, törene katılan milyarderleri hedef alarak, “Eğer elinizde bu kadar para varsa, onu iyi bir amaç uğruna kullanın. Gerçekten ihtiyacı olanlara verin” ifadelerini kullandı.

Sahnedeki konuşmasında dünyanın gidişatından duyduğu kaygıyı dile getiren Eilish, ekonomik eşitsizliklerin ve toplumsal sıkıntıların giderek derinleştiğine vurgu yaptı. “Dünya şu anda gerçekten kötü bir durumda. İnsanların her zamankinden daha fazla desteğe ve empatiye ihtiyacı var,” diyen sanatçı, hem kendi ülkesindeki hem de küresel ölçekteki adaletsizliklere dikkat çekti.

Turne gelirini bağışlıyor

T24’deki habere göre Eilish, konuşmasında ayrıca son dünya turnesinden kazandığı 11,5 milyon dolarlık gelirini çeşitli sosyal sorumluluk projelerine bağışlayacağını duyurdu. Bu fonun, gıda adaleti, iklim mücadelesi ve karbon salımını azaltma alanlarında çalışan kuruluşlara aktarılacağı açıklandı. Aynı etkinlikte Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, “Yılın Bilim Filantropisi Yenilikçisi” ödülünü aldı. Çift, kendi vakıfları olan Chan Zuckerberg Initiative aracılığıyla Meta hisselerinin yüzde 99’unu hayır işlerine ayırdıklarını, bugüne kadar da yaklaşık 7 milyar dolar bağış yaptıklarını belirtti.

Küresel servet eşitsizliği büyüyor

Oxfam International’ın 2024 tarihli raporuna göre, son bir yılda listeye dünyanın en varlıklı isimleri listesine 204 yeni milyarder eklendi. Rapor, milyarderlerin servetinin dünya ekonomisinden üç kat daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, mevcut gidişat sürerse önümüzdeki on yıl içinde en az beş kişinin trilyoner olabileceğini öngörüyor. Oxfam, bu tabloya karşı zenginlere daha yüksek vergi, CEO maaşlarına üst sınır, çalışanlara ise yaşam ücreti sağlanması çağrısında bulundu. Billie Eilish’in mesajı, yalnızca  kişisel bir tepki değil, aynı zamanda servet sahiplerine yöneltilen geniş çaplı bir etik sorumluluk çağrısı olarak değerlendirildi. Sanatçı, milyarderleri “neden hâlâ bu kadar zenginsiniz?” sorusuyla yüzleşmeye davet ederken, toplumun büyük bir kesiminde yankı bulan bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Haber Merkezi

