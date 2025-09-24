Barbarlığı durdurmak için burada toplandık

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ta konuştu.

Sanchez, “Bugün bu Konferans’ta iki devletli çözümü talep ederek kritik bir adım attığımız doğru. Ancak açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir. Bu konferans, kayıtsızlık ve ihmale karşı ahlâkî bir isyan eylemidir. Aynı zamanda, barbarlığı durdurmak ve barışın yolunu açmak için kolektif bir taahhüttür” ifadelerini kullandı. Tarihin Gazze’deki olanlara sessiz kalanları yargılayacağını vurgulayan Sanchezi “İspanya, bu canavarlığa ortak eden sessizliğe hayır diyor” dedi. AA

