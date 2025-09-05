Fransız Milletvekili Mesmeur: Gazze’de yaşananlar, videoya alınan ilk soykırım!

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (Global Sumud Flotilla) katılmak üzere Tunus’a gelen aktivistler, teknelere binmek için gün sayıyor.

Filoya Tunus’tan katılacak Fransız Parlamenter Marie Mesmeur yaptığı açıklamada, girişimi “halkların kendi kendine örgütlediği en büyük insani yardım operasyonu” olarak niteledi.

Milletvekili Mesmeur, 44 farklı ülkeden gönüllünün bir araya geldiğini vurgulayarak “Bugün burada hükümetlerin yapmadığını halklar yapıyor. İnsanlar muazzam bir şekilde kendi kendilerini örgütlediler. Çok sayıda gemiden oluşan bir filo, büyük bir kararlılık ve inançla yola çıktı. Bu, sadece yardım değil aynı zamanda insanlığın ortak vicdanının ayağa kalkmasıdır. Bu tablo hayranlık uyandırıcı." ifadelerini kullandı.

"Ben hala Fransa’nın 'soykırım' kelimesini kullanmasını bekliyorum"

Fransa hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulunan Mesmeur, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını "cesaretten yoksun" olarak tanımladı.

Fransa’nın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini beklediğini vurgulayan Mesmeur, şöyle devam etti:

“Ben hala Fransa’nın ‘soykırım’ kelimesini kullanmasını bekliyorum. Ben hala Fransa’nın Netanyahu’nun Fransız hava sahasından geçmesini yasaklamasını bekliyorum. Ben hala Fransa’nın barış yanlısı sesleri bastırmayı bırakmasını bekliyorum. Bugün Macron’un büyük bir sorun ve cesaret eksikliği sergilediğini düşünüyorum."

Fransız Milletvekili Mesmeur, uluslararası hukukun sadece Avrupalılar için değil tüm dünya için "güvenlik bariyeri" olduğunu vurgulayarak "Macron bunu kirletiyor, çiğniyor. Oysa Fransa’nın görevi, kendi mirası olan uluslararası hukuku savunmak, halkların özgürlüğünü ve eşitliğini desteklemek, sınırlar ötesi kardeşliği büyütmektir. Fransa, uluslararası hukuku ayakta tutmakla yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

"Gazze’de yaşananlar, videoya alınan ilk soykırım"

Gazze’de yaşananların “filme alınan ilk soykırım” olduğunu kaydeden Mesmeur, “Her gün yüzlerce insan ölüyor. Gazze’de her gün 28 çocuk hayatını kaybediyor. Bu rakamlar sadece sayı değil, yok olan hayatlar, parçalanan aileler demektir. Daha ne bekliyorlar? Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? Uluslararası toplum seyrediyor, Fransa sessiz kalıyor. Bu kabul edilemez." dedi.

İsrail’in, filoya katılanları “terörist” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Mesmeur, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz barışçıl ve insancıl bir operasyon yürütüyoruz. Halkların örgütlediği bu girişim, tamamen insani bir dayanışmadır. Netanyahu ve Ben-Gvir bizi korkutmaya çalışıyor ama başaramayacaklar. Çünkü bizim insanlığa, kutsal hayata olan bağlılığımız onların tehditlerinden daha büyüktür. Buradaki herkes bunu ahlaki bir görev olarak görüyor."

"Hiçbir tehdit bizi bu hedeften geri çeviremeyecek"

Filoya yönelik olası askeri müdahale ihtimaline dair ise Mesmeur, “Her şeye hazırız. Eğer bize saldırırlarsa, bu saldırıya da hazırlanmış durumdayız. Ama aynı zamanda Gazze’ye ulaşıp acil insani yardımı dağıtmak için de hazırlanıyoruz. Bizim asıl hedefimiz, Gazze’deki sivillere, çocuklara, kadınlara ve yaralılara ulaşmak. Hiçbir tehdit bizi bu hedeften geri çeviremeyecek." diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

"Sumud" kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.