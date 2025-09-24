"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var

24 Eylül 2025, Çarşamba
Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Batı ile ilişkilerine ve PKK/YPG’nin Suriye’deki siyasî yapısı SDG ile 10 Mart’ta imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Şara, Batı ile ilişkilerde yeni bir evreye girildiğini ifade ederken, SDG ile yapılan anlaşmada gecikme olduğunu söyledi.

Şara, İsrail’in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini de söyleyerek, “Eğer sükunet hâkim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan’ı tartışmaya açabileceğiz” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: Devlet olmak Filistinlilerin hakkıdır

    Barrack Lawrence gibi: Hizbullah ve İran’ın başları koparılmalı

    Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

    BM raportörleri: İsrail, uluslararası futboldan men edilsin

    'İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız'

    Yunanistan SAR bölgesinde Küresel Sumud Filosu’na dronlarla saldırı yapıldı

    “Şimdi de ABD’ye vergi kıyağı öyle mi?”

    Barbarlığı durdurmak için burada toplandık

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    İsveç'te camide çıkan yangın kundaklama şüphesi ile soruşturuluyor

    Füze menzilini düşürme şartı, nükleer müzakereleri olumsuz etkiledi

    Rusya: New START anlaşmasına 1 yıl daha uyacağız; ABD'nin de aynı tutumu sergilemesi gerekiyor

    Afganistan: Trump'ın çağrısını kesin bir dille reddediyoruz; Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğiz!

    157 BM üyesi ülke Filistin'i resmen tanıyor

    İspanya'dan İsrail'e tam silah ambargosu

    Marmara'da sıcaklıklar perşembeden itibaren 10 derece düşebilir

    Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız, Google'ı suçladı

    Tanınma soykırımı durdurur mu?

    Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi
    Genel

    Yunanistan SAR bölgesinde Küresel Sumud Filosu’na dronlarla saldırı yapıldı
    Genel

    Barrack Lawrence gibi: Hizbullah ve İran’ın başları koparılmalı
    Genel

    “Şimdi de ABD’ye vergi kıyağı öyle mi?”
    Genel

    BM raportörleri: İsrail, uluslararası futboldan men edilsin
    Genel

    'İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız'
    Genel

    Guterres: Devlet olmak Filistinlilerin hakkıdır
    Genel

    Barbarlığı durdurmak için burada toplandık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.