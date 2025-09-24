Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Batı ile ilişkilerine ve PKK/YPG’nin Suriye’deki siyasî yapısı SDG ile 10 Mart’ta imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Şara, Batı ile ilişkilerde yeni bir evreye girildiğini ifade ederken, SDG ile yapılan anlaşmada gecikme olduğunu söyledi. Şara, İsrail’in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini de söyleyerek, “Eğer sükunet hâkim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan’ı tartışmaya açabileceğiz” ifadelerini kullandı. AA

