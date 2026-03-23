Son dersten ilk emre!

Abdurrahman Önbaş - Süleyman Alp Özcan

Yeni Asya ekolünün genç fidanları, Fidanlık Ekip Birliği’nin kıymetli mensupları ve hakikat yolcuları...

Takvimler 23 Mart’ı gösterdiğinde, İslam dünyasının ve ahirzamanımızın en büyük mütefekkiri olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dar-ı bekaya irtihalinin 66. yıl dönümünü idrak ediyoruz. O, arkasında binlerce sayfalık bir kuran’ın hakikatlerini bize yaklaştıran bir külliyat, sönmeyen bir meşale, tavizsiz bir istikamet ve her türlü fırtınaya karşı ayakta kalabilen bir “şahs-ı manevî” bıraktı. Bugün onun vefat yıl dönümünde, asıl odaklanmamız gereken nokta, vasiyet hükmündeki o meşhur “en son dersi”dir.

En Son İhtar Müsbet Hareket!

Üstad Hazretlerinin vefatından kısa bir süre önce verdiği ders, aslında Risale-i Nur talebelerinin yol haritasıdır. Bu ders, bir “itirazname” niteliği taşır; dünyevîleşmeye, siyasallaşmaya ve menfî hareket etmeye karşı bir settir. Üstad, orada “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir”¹ diyerek, her ne şart altında olursa olsun asayişi muhafaza etmeyi ve imana hizmeti merkeze almayı ders vermiştir.

Bu son ders, sadece bir strateji değil, bir teslimiyet beyanıdır. Rıza-yı İlâhî’yi esas alan bir kulun, haricî cereyanlara kapılmadan, dahilde sadece nura ve irşada odaklanması gerektiğini anlatır. Müsbet hareket; yıkmak değil yapmak, dışlamak değil kucaklamak, ama hakikatten de zerre miktar taviz vermemektir.

Şahıslar Değil, Hakikat Bâkîdir

Bediüzzaman Said Nursî, hayatı boyunca kendisini bir “lezzetli üzüm salkımları veren bir kuru çubuk” hükmünde görmüş, nazarları daima Kur’ân’ın elmas hakikatlerine çevirmiştir. Bizlere öğrettiği en temel düsturlardan biri şudur: “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez.”² O, Risale-i Nur’un talebelerinden kendisini kutsallaştırmalarını değil, Kur’ân’ın hakikî bir tefsiri olan Risale’den derslerini almalarını istemiştir. Şahıslara değil Risale-i Nur’a ve şahs-ı maneviye tâbi olmamızı istemesi ondandır. Şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, baskılar ne kadar artarsa artsın, hakkı savunmanın ve adaletin yanında durmanın bir iman borcu olduğunu bizlere bizzat hayatıyla göstermiştir. Bir fidanlık fidanı olarak her genç, Üstadın bu tavizsiz duruşunu kuşanmalı; şahıslara değil, şahs-ı manevînin temsil ettiği o yüksek hakikate bağlı kalmalıdır.

Kur’ân’ın ilk emri olan “Oku!” Ayeti ve Gençliğin irtibatlandırılması

Kur’ân-ı Kerîm’in “Oku!” emriyle başlaması tesadüf değildir. Nefsimize muhatap olarak okunduğu takdirde bir ilâç gibi tesir eden Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nur Kur’ân-ı Kerîm’in bu emrini yaşanır hale getirmeye çalışmıştır. Ancak bu okuma, sadece satırları değil, kâinat kitabını ve nefis levhalarını okumaktır. Risale-i Nur, “İkra”³ emrinin bu asırdaki en parlak tefsiridir. Gençlik dönemi, bu okumanın meyveye durduğu en verimli mevsimdir.

Zira gençlik, aklın hürriyetine kavuştuğu ve kalbin en hassas tellerinin titrediği bir eşiktir. Bu dönemde yapılan bir saatlik tefekkür, Risale-i Nur’un sunduğu “acz ve fakr” penceresinden bakıldığında, hayatın geri kalanını aydınlatan sönmez bir meşaleye dönüşür. “Oku” emrinin muhatabı olan genç dimağ, kainat sergisindeki her bir sanat eserinde Esma-i Hüsna’nın tecellilerini müşahede ettikçe, sadece bilgili bir fert değil, hikmet sahibi bir şahsiyet inşa eder. Bu bakış açısıyla gençlik; gelip geçici bir hevesler fırtınası olmaktan çıkıp, fânî olanı bâkiye tebdil eden muazzam bir manevî ticaretgah mahiyetini kazanır.

On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamı’nda gençlere verilen ders, adeta bir can simidi gibidir. Üstad orada gençliğin geçici olduğunu, eğer meşru dairede sarf edilmezse hem dünyada, hem ahirette elem dolu bir azaba dönüşeceğini ihtar eder. “Dünya ve âhirette ebedî ve daimî süruru isteyen, iman dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi (asm) kendine rehber etmek gerektir. “⁴

Sözleri derken, bizlere enerjimizi ve vaktimizi nerede harcamamız gerektiğinin pusulasını verir. Sefahat ve lehviyatın cazibesine karşı, imanın verdiği o huzur dolu “manevî lezzeti” ancak tahkikî bir imanla keşfedebiliriz.

14. Şua ve Gençliğe Uzanan Hâşiye

Üstadın hapishane ve mahkeme süreçlerindeki dik duruşunun bir vesikası olan 14. Şua’da, gençlerle ilgili çok kıymetli bir hâşiye bulunur. Burada gençliğin damarlarının ne kadar hassas olduğu ve bu enerjinin İslamiyet’in izzeti için nasıl büyük bir kuvvete dönüşebileceği anlatılır. Risale-i Nur’un talebeleri olan gençler, sadece bilgi yüklenmiş bireyler değil; edep, iffet ve şecaatle donanmış birer hakikat eridirler.

On Dördüncü Şua’daki o derin dersler, bize hapishanelerin bile birer “Medrese-i Yusufiye”ye dönüşebileceğini, imanın olduğu yerde hiçbir parmaklığın ruhu hapsedemeyeceğini gösterir. Bugünün gençliği de modern asrın manevî hapislerinden ancak bu şuurla çıkabilir.

Velhâsıl;

Bediüzzaman Hazretlerinin vefatının 66. yılında, onun bizlere bıraktığı en büyük miras; ihlas, uhuvvet ve müsbet harekettir. Fidanlık özel sayısının gençleri olarak bizler, Emirdağ Lâhikası’ndaki o son dersi bir küpe gibi kulağımıza takmalı, 13. Söz’deki ikazlarla hayatımızı tanzim etmeliyiz.

Unutmayalım ki; bizler “hakkın hatırını” âlî tuttuğumuz sürece, o fidanlar koca birer çınara dönüşecek ve bu vatanın manevî havasını temizlemeye devam edecektir.

Ruhun şad, makamın âlî olsun ey aziz Üstad! Bizler, o sönmez ve söndürülemez nurun peşinden gitmeye ahdetmiş gençliğin fertleri olarak; emanetine, dersine ve davamıza sadık kalacağımıza söz veriyoruz.

Dipnot:

1- Emirdağ Lâhikası-2

***