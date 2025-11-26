"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Suriye-Humus'ta 4 toplu mezar bulundu

26 Kasım 2025, Çarşamba
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ilinde onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu dört toplu mezar tespit edildi.

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz

    Bir edebiyatçı yapay zekâya ne söyler?

    Suriye-Humus'ta 4 toplu mezar bulundu

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi

    İmralı’dan sonra sırada bunlar var

    Meclis Başkanlığından İmralı açıklaması: Görüşme olumlu geçti

    2 milyon İsrailli ruh hastası

    Gitmedim demişti, gittiği açıklandı

    Bahçeli: Muhatap İmralı

    Biz ancak milletin ayağına gideriz

    "Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi
    Genel

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Şanlıurfa’da Yeni Asya Neşriyat’a ilgi
    Genel

    Mersinlileri Bediüzzaman’la buluşturuyoruz
    Genel

    Suriye-Humus'ta 4 toplu mezar bulundu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.