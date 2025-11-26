Suriye-Humus'ta 4 toplu mezar bulundu

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ilinde onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu dört toplu mezar tespit edildi.

AA

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.