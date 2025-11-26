"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

BM Genel Sekreteri seçim süreci başladı

26 Kasım 2025, Çarşamba 10:00
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi, bir sonraki BM Genel Sekreterinin seçilme sürecini resmen başlatarak, BM’ye üye ülkelere adaylarını sunmaları konusunda ortak bir mektup gönderdi.

BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, söz konusu mektup hakkında yazılı açıklama yaptı.

 

Baerbock, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Sierra Leone'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Imran Kanu ile bir sonraki Genel Sekreterin seçilmesi ve atanması sürecini resmen başlatan ortak mektubu imzalayarak üye ülkelere gönderdiklerini belirtti.

Bir sonraki Genel Sekreterin seçiminin, çatışmalar, iklim krizi ve artan insani ihtiyaçlar nedeniyle BM için kritik bir döneme denk geldiğini ifade eden Baerbock, dünyanın BM’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu, çünkü BM'nin dünyadaki tüm ülkeleri bir araya getirebilen tek kuruluş olmaya devam ettiğini vurguladı.

Baerbock, üye devletlere BM Genel Sekreterliği görevi için adaylarını sunma çağrısında bulundu.

Ortak mektupta, “Genel Sekreterlik görevinde hiçbir kadının bulunmamasını üzüntüyle karşılıyor ve üst düzey karar alma pozisyonlarına erişimde kadın ve erkeklerin eşit fırsatlara sahip olmasının gerekliliğine inanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Her üye devletin tek başına veya diğer üye devletlerle birlikte grup olarak yalnızca bir aday gösterebileceği belirtilen mektupta, BM Güvenlik Konseyinin adayları Temmuz 2026 sonuna kadar değerlendirerek seçeceği ve nihai oylama için BM Genel Kurulu’na göndereceği kaydedildi.

BM Genel Sekreter adaylarının, BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan gizli oylamada en az 9 oy alarak onaylanan adayların kazanması için BM Genel Kurulu’ndaki seçimde de en az 97 oy toplaması gerekiyor.

1 Ocak 2017’den bu yana iki dönemdir görev yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in süresi, 31 Aralık 2026’da sona eriyor.

AA

