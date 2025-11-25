"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Gitmedim demişti, gittiği açıklandı

25 Kasım 2025, Salı 20:05
Süreç komisyonu kapsamındaki heyetin İmralı’ya gidip gitmediği muamması TBMM açıklamasıyla son bulurken, adaya gidildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan AKP’li Hüseyin Yayman, bu sefer bu açıklamasını da yalanlayarak gazeteci İsmail Saymaz’a adaya gittiklerini doğruladı.

Yayman ile konuştuğunu sosyal medya platformu X üzerinden duyuran İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti’nin İmralı Heyeti üyesi Hüseyin Yayman ile konuştuk. Yayman’a İmralı’ya gidip gitmediğini sordum. Yayman, şöyle dedi: “Feti Yıldız ve Gülistan Koçyiğit’le beraber komisyon olarak İmralı adasına gittik ve görüşmeyi gerçekleştirdik.” Yayman daha önce, “Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum” açıklaması yapmıştı. 

