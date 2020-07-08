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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Toplam vaka sayısı 12 milyonu geçti

08 Temmuz 2020, Çarşamba 18:12
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 12 milyon 2 bin 132'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 99 bin 95 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 674 bin 655), Hindistan (753 bin 354), Rusya (700 bin 792), Peru (309 bin 278), Şili (301 bin 19), İspanya (299 bin 210), İngiltere (286 bin 979), Meksika (268 bin 8), İtalya (241 bin 611), İran (248 bin 379), Pakistan (237 bin 489), Suudi Arabistan (220 bin 144) ve Güney Afrika (215 bin 855) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 207 bin 897'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (198 bin 561), Bangladeş (172 bin 134), Fransa (168 bin 810), Kolombiya (124 bin 494), Kanada (106 bin 167), Katar (101 bin 553), Çin (83 bin 572), Arjantin (83 bin 426), Mısır (77 bin 279), İsveç (73 bin 344), Endonezya (68 bin 79), Irak (67 bin 442), Belarus (64 bin 224), Ekvador (63 bin 245), Belçika (62 bin 123), Birleşik Arap Emirlikleri (53 bin 45), Kuveyt (52 bin 7), Kazakistan (51 bin 59), Hollanda (50 bin 746), Ukrayna (50 bin 414) ve Umman (50 bin 207).

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 547 bin 834 kişi öldü.

Kovid-19'a yakalanan 6 milyon 946 bin 914 kişi iyileşti, halen 4 milyon 507 bin 384 hasta tedavi görüyor.

AA

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