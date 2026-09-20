Yapay zekâ insanlardan çalıyor

20 Eylül 2026, Pazar 20:54
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir görsel tasarım uygulamasının düzenlediği “Yapay Zekâ Vizyonu” başlıklı etkinlik, yapay zekanın toplum, çevre ve ekonomi üzerindeki etkisine karşı eylemler yürüten “Pull the Plug (Fişi Çek)” adlı grup tarafından protesto edildi.
Çocuklara ''yapay zeka'' tuzağı
'Yapay zekaya güvenmeyin'
ABD Senatosunda, "yapay zeka acil kapatma tuşu" yasa tasarısının oylanması talebi engellendi
Yapay zekaya acil kapatma düğmesi
Grup üyesi bir eylemci yüksek sesle “İnsanlar korkuyor. İnsanlar, yapay zekanın gelecek 10 yıl içinde hepimizi yok etme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu duyunca korkuyor. İşler haldeki 500 veri merkezinin ülkenin üçte ikisini kuraklığa sürüklemesinden korkuyor.” diye konuştu.
Kanada’daki Montreal Öğrenme Algoritmaları Enstitüsü’nün kurucusu Yoshua Bengio, yapay zekanın tehlikesinin tüm dünya tarafından görülmeye başladığını belirtti. Yapay zekanın öncülerinden biri kabul edilen Bengio, Kanada basınına yaptığı açıklamada, “Tüm dünya, çoğu insan için bilim kurgu gibi görünen bir gerçeğin farkına varmaya başlıyor.” dedi.
AA
Okunma Sayısı: 473
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.