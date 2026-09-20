Yapay zekâ insanlardan çalıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir görsel tasarım uygulamasının düzenlediği “Yapay Zekâ Vizyonu” başlıklı etkinlik, yapay zekanın toplum, çevre ve ekonomi üzerindeki etkisine karşı eylemler yürüten “Pull the Plug (Fişi Çek)” adlı grup tarafından protesto edildi.

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