"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yapay zekâ insanlardan çalıyor

20 Eylül 2026, Pazar 20:54
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir görsel tasarım uygulamasının düzenlediği “Yapay Zekâ Vizyonu” başlıklı etkinlik, yapay zekanın toplum, çevre ve ekonomi üzerindeki etkisine karşı eylemler yürüten “Pull the Plug (Fişi Çek)” adlı grup tarafından protesto edildi.

Çocuklara ''yapay zeka'' tuzağı
'Yapay zekaya güvenmeyin'
ABD Senatosunda, "yapay zeka acil kapatma tuşu" yasa tasarısının oylanması talebi engellendi
Yapay zekaya acil kapatma düğmesi

 

Grup üyesi bir eylemci yüksek sesle “İnsanlar korkuyor. İnsanlar, yapay zekanın gelecek 10 yıl içinde hepimizi yok etme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu duyunca korkuyor. İşler haldeki 500 veri merkezinin ülkenin üçte ikisini kuraklığa sürüklemesinden korkuyor.” diye konuştu.

Kanada’daki Montreal Öğrenme Algoritmaları Enstitüsü’nün kurucusu Yoshua Bengio, yapay zekanın tehlikesinin tüm dünya tarafından görülmeye başladığını belirtti. Yapay zekanın öncülerinden biri kabul edilen Bengio, Kanada basınına yaptığı açıklamada, “Tüm dünya, çoğu insan için bilim kurgu gibi görünen bir gerçeğin farkına varmaya başlıyor.” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 473
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Pezeşkiyan ile görüşmeye açığım
    📷

    Doğu Türkistan'dan geliyorum

    Beyoğlu'nda artık "İyilik Kültür ve Sanat Merkezi" var

    Filistinlilere Yom Kippur kısıtlaması

    Çocuklar da yoksul

    Fenerbahçe'den 8-0'lık tarihi skor - Kulüp tarihinin en farklı galibiyeti...

    El Halil'de 2 bin 500 Filistinliye sokağa çıkma yasağı

    Netanyahu istenmiyor

    Yapay zekâ insanlardan çalıyor

    Gazze’de felaketin en büyüğü

    Kritik zamanlama

    Herkes tembelliğe alıştı

    Fon depreminde siyasî bağlantılar araştırılsın - Fon soygunu nasıl işliyor? - Krizin faturasını kim ödeyecek?

    Sıcaklıklar azalacak

    Fransa’nın Eyüp Sultan’ı kapılarını açtı

    Mekke Anlaşmasında atılacak adımlar

    İncir üreticisi şokta

    İran: 7 şartımızı ABD'ye bildirdik

    Çocuklara ''yapay zeka'' tuzağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Vezirköprü Fuarında
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: Pezeşkiyan ile görüşmeye açığım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.