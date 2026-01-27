Tehlikeli gelişmeler

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen izinsiz gösterinin ardından yaşanan olayda, havaya ateş açılan ateş sonucu bir binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu 24 yaşındaki B.A’ya mermi isabet ettiğini, B.A’nın kaldırıldığı hastanede can verdiğini bildirdi.

Havaya ateş eden kişi ve oğlunun silâhla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını, olayda herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı. Valilik, olayın ardından kaçan yüzleri maskeli 2 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Haber Merkezi Haber Merkezi

