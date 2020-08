Trump'ın eski danışmanı gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla New York'ta gözaltına alındı.

Bannon ve diğer üç kişinin kurdukları "We Build The Wall" isimli çevrim içi site üzerinden topladıkları paralarda, bağışçıları dolandırmakla suçlandı.

Gözaltı kararı Manhattan Federal Mahkemesi tarafından verildi.

Federal savcılar, "We Build The Wall" (Duvarı Biz İnşa Ederiz) isimli sivil toplum örgütüne ait site üzerinden şu ana kadar 25 milyon dolar bağış toplandığını belirterek, Bannon ve diğer üç kişiyi "yüz binlerce bağışçıyı dolandırmak için bir plan kurmakla" suçladı.

Savcılar, 4 şahsın toplanan paradan kendilerine aldıklarını (zimmete para geçirdikleri) belirtti.

New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "We Build the Wall" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarıldı.

Bannon ve söz konusu diğer 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 4 sanığın öğleden sonra mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Başkan Donald Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz (WeBuildtheWall)" adlı örgüt, daha önce yaptığı açıklamada, ABD Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurmuştu.