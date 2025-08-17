"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Ukrayna basını, Alaska zirvesinin detaylarına yoğunlaştı: "Protokoller ihlal edildi"

17 Ağustos 2025, Pazar 10:32
Ukrayna basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmedeki detayları manşetlerine taşıdı.

Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesini böyle gördü: "Başarısız"
Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesine geniş yer ayıran Ukrayna basını, görüşmeyi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için sonuç vermeyen toplantı olarak değerlendirdi.

 

Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform, görüşmeye ilişkin analiz haberini, "Alaska Zirvesi: 'Barış arayışı' sloganıyla tarihi bir etkinlik olarak planlanan zirve, genel olarak gerçekleşti" başlığıyla paylaştı.

 

Trump'ın daha önce Rusya'yı yaptırımlarla "tehdit ettiği" belirtilen haberde, "Trump'ın yaptırımlar yerine Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladığı 8 Ağustos'ta hızla yayılan siyasi fırtına sona erdi." ifadesine yer verildi.

Haberde, savaşın sona ermesi veya ateşkesin sağlanmasıyla ilgili önemli bir karar alınmadığının altı çizildi.

"Protokoller ihlal edildi"

RBK-Ukrayna haber ajansı, "Alaska'da Neler Oldu? Trump ve Putin neler konuştu ve bir 'anlaşma' var mı?" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde zirvenin en önemli konusunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ana konu Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiydi ancak müzakereler tüm protokollerin ihlal edilmesiyle gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik sonuç vermeyen bir zirvenin yapıldığı kaydedilen haberde, "Hızlandırılmış bir basın toplantısı ve anlaşma yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Trump ve Putin, Ukrayna'da toprak değişikliği olasılığını görüştü"

"Interfaks.Ukrayna" haber ajansı da "Trump ve Putin, Ukrayna'da toprak değişikliği olasılığını görüştü" başlığıyla abonelerine sunduğu haberde ülkenin toprak bütünlüğü konusunun zirvede ele alındığının altını çizdi.

Haberde Trump'ın, zirvenin ardından ABD basınına verdiği röportajda Ukrayna'nın güvenlik garantisi konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Hava saldırılarına karşı daha dikkatli olunması çağrısı

Ülkenin önden gelen haber ajanslarından "Unian" da Trump ile Putin arasında gerçekleşen zirveyle ilgili "Alaska'dan Sonra: Zaman Trump'ın Aleyhine" başlıklı analiz haberi manşetine taşıdı.

Ukrayna'ya daha fazla saldırı düzenlemek için Putin'in zamana ihtiyaç duyduğu savunulan haberde, "Genel olarak yeni bir şey yok ancak özellikle önümüzdeki hafta hava saldırısı sirenlerine karşı dikkatli olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Gazzelilere tüm türlerde ziyaretçi vizesi vermeyi durdurdu

    Ukrayna basını, Alaska zirvesinin detaylarına yoğunlaştı: "Protokoller ihlal edildi"

    İspanya'da 50, Portekiz'de de 78 noktada orman yangınları devam ediyor

    İşgal adım adım ilerliyor! - İsrail, Gazzelileri güneye taşımaya hazırlanıyor

    8 kilometre boyunca yandı

    Yemen-Sana'da patlamalar duyuldu - 'İsrail'in hava saldırısı sonucu gerçekleşti'

    Daha fazla geç kalmadan harekete geçilmeli - 17 ağustos 1999 depreminin yıl dönümü...

    Hükümetten sadaka gibi teklif

    Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla döndü

    "Karada, havada ve denizde ateşkes sağlansın''

    Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesini böyle gördü: "Başarısız"

    Yoğun ilgi gören yaz Kur'an kursları sona erdi - Kur'an coşkusu her an devam etmeli

    31 İslam ülkesi ile İİT ve KİK, İsrail'i şiddetle kınadı: 'İşgal planını kesin şekilde reddediyoruz'

    Pakistan'daki sel afetinde 330 kişi öldü

    Sındırgı raporu: 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

    Suriyeli Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'yi kınadı: Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor!

    Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

    İstanbul'da fırtına: Bir tekne alabora oldu

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sürgünle başlayan, şehadetle son bulan bir ömür: Çaycı Emin Ağabey
    Genel

    8 kilometre boyunca yandı
    Genel

    Daha fazla geç kalmadan harekete geçilmeli - 17 ağustos 1999 depreminin yıl dönümü...
    Genel

    Yemen-Sana'da patlamalar duyuldu - 'İsrail'in hava saldırısı sonucu gerçekleşti'
    Genel

    Hükümetten sadaka gibi teklif
    Genel

    İspanya'da 50, Portekiz'de de 78 noktada orman yangınları devam ediyor
    Genel

    Kocaeli'de kardeşlik sofrası: Okuyucularımız geleneksel piknikte buluşuyor
    Genel

    İşgal adım adım ilerliyor! - İsrail, Gazzelileri güneye taşımaya hazırlanıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.