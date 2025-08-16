Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde yapılan görüşme bitti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek için Alaska'ya gitmek üzere "Air Force One" uçağındayken Fox News'e değerlendirmelerde bulundu.

Tarafların ne istediğini bildiğini belirten Trump, "Ukrayna için bir anlaşma müzakere etmek bana düşmez ancak anlaşmayı müzakere etmek için gerekli ortamı hazırlayabilirim." diye konuştu.

Trump, olası ikinci görüşmenin "daha kesin sonuçlar" doğurabileceğini aktararak, "Ancak bundan memnun değilim. Bu konuda çok zaman, enerji ve para harcamak istemiyorum. Bunu hemen sonuçlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın dünya barışının sağlanmasındaki rolü

Son 6 ayda yaklaşık 6 savaşı sona erdirdiğine işaret eden Trump, "Eğer bu seçimi kazanmamış ve şu anda bu işi yapmıyor olsaydım, dünya üçüncü bir dünya savaşının eşiğinde olabilirdi." şeklinde konuştu.

Trump, bu anlaşmayı sağlaması halinde eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğine ilişkin açıklamasına karşılık ise "Bu çok hoş. Onu yeniden sevmeye başlayabilirim." dedi.

Lukaşenko ile görüşmesi

Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüklerini de belirterek, 16 mahkumun serbest bırakılması konusunda Lukaşenko'ya teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Başkan Trump, Lukaşenko'nun yakında 1300 mahkumun daha serbest bırakılacağını düşündüğünü aktardı.

Lukaşenko'nun ABD-Rusya zirvesinden "ümitli" olduğunu dile getiren Trump, "O (Lukaşenko) Başkan Putin'in anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyor. O, bu korkunç katliamı durdurmak istiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, beraberindeki üst düzey heyetlerle Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.

İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.

Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkesi ve ikili ilişkileri ele alan liderlerin "Barışın Peşinde" temasıyla yürütülen görüşmesi tamamlandı.

Görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

"Üçe üç" formatındaki görüşmede, Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'in heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

​​​​​​​Trump ile Putin, "Barışın Peşinde" temalı "üçe üç" formatındaki görüşme sonrası Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuştu.

Trump, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.

ABD Başkanı Trump "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var, ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren zirvede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff; Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

Bir sonraki görüşmeler Rusya'da olabilir

Putin ile görüşmesine ilişkin NATO üyesi ülkelerden "uygun olduğunu düşündüğü çeşitli kişileri" ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayacağını belirten Trump, "Bugün gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Başkan Putin ile her zaman harika bir ilişkim oldu. Birçok zorlu ve hatta iyi toplantılar yaptık." diye konuştu.

Trump, "Rusya aldatmacası yüzünden" sürecin şimdiye kadar geciktiğini, bunun süreci yürütmede zorluk çıkardığını ve Putin'in de bu durumu anladığını vurguladı.

Birçok noktada Putin ile anlaşmaya vardıklarını yineleyen Trump, geriye "çok az mesele kaldığını" ve kalanların bazılarının "o kadar da önemli olmadığını" dile getirdi.

Trump, geriye kalan meselelerden birinin "muhtemelen en önemlisi olduğunu" ve ona "ulaşma şansının çok yüksek olduğunu" aktardı.

Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, "Haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Putin'e "Muhtemelen yakında görüşeceğiz." diyen Trump, Rus liderin "Moskova'da mı?" sorusuna "bunun mümkün olduğu" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti. Ukrayna etrafındaki durum zirvenin temel konularından biriydi. ABD yönetimi ve Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Elbette, bu konuda çalışmaya hazırız. Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum." dedi.