Trump: Suriye’ye yaptırımları kaldırıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turu kapsamında Riyad’da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda konuştu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” ifadelerini kullandı. Trump, Suriye halkının çok büyük sıkıntılar yaşadığını, sefalet ve ölüm yaşadığını belirterek “Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye’de görmek istediğimiz budur” değerlendirmesinde bulundu. AA

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