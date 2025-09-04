Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi öldü, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı. Kazada 15 kişi öldü, 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor. Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti. AA

