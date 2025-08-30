DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlatılan komisyon çalışmalarının amacından uzaklaştığını belirterek, “Sapla saman karıştı, belirsizlik ve karmaşa giderek büyüyor” dedi.

Altıntaş, AKP’nin özgürlükçü, eşitlikçi ve kapsayıcı bir anayasa vaadiyle yola çıktığını ancak bu anayasanın içeriğine dair somut bir öneri sunmadığını vurguladı. Türkiye’de hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Altıntaş, Demokrat Parti olarak komisyon çalışmalarına anayasanın temel ilkeleri ve vatandaşların hak ve hukukunu koruma prensibiyle katıldıklarını vurgulayarak “Bu ilkelerden taviz vermeyiz, eğer bu süreçte anayasal ilkelerin ihlâl edildiğini görürsek, komisyondan ayrılmayı kendimiz için bir hak kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

Derin acılar bıraktı

Silah bıraktığı iddia edilen PKK terör örgütünün akla ziyan taleplerle süreci manipüle etmeye devam ettiğini belirten Altıntaş, Terör örgütünün Eruh ve Şemdinli baskınları, 33 askerin katledilmesi, köy yakma olayları, karakol baskınları, yol kesme, haraç alma gibi eylemlerinin halkta derin acılar bıraktığını hatırlattı. Ayrıca, PKK’nın kendi iç hesaplaşmalarında öldürdüğü kişileri “faili meçhul” diyerek güvenlik güçlerine mal ettiğini ifade etti. Dolmabahçe görüşmeleri sırasında ve Hendek operasyonlarında yaşanan kayıpların, bu sürecin kimseye fayda sağlamayacağının açık göstergesi olarak değerlendirildi.