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2 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Ukrayna: Rus İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

02 Mayıs 2025, Cuma 12:20
Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Fedorov, saldırı nedeniyle biri 13 yaşındaki çocuk 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA

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