UNESCO: İsrail’in emrivakileri geçersiz

UNESCO, Kudüs’ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarının geçersiz olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kudüs’ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan bütün İsrail uygulamalarının geçersiz olduğunu vurguladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yayımladığı yazılı açıklamada, UNESCO Yürütme Kurulunun düzenlediği toplantıda, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi ve Kudüs surlarıyla ilgili oy birliğiyle karar alındığını belirtti. Fayiz, bu kararın alınmasında UNESCO bünyesindeki Arap ve İslami gruplar ile Ürdün’ün diplomatik çabalarının etkili olduğuna dikkati çekti. UNESCO’nun aldığı kararda, kutsal şehrin dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan bütün İsrail uygulamalarının geçersiz olduğu bir kez daha vurgulandı.

İsrail ihlâlleri için Kudüs’e misyon gönderilsin

İsrail’den Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi, surları ve Mescid-i Aksa’ya yönelik yasa dışı ve tek taraflı uygulama ve ihlâllerinin durdurulmasının istendiği kararda, UNESCO Dünya Miras Komitesi ve örgüt bünyesindeki diğer yapılanmaların daha önce Kudüs’le ilgili aldığı kararların desteklendiği yinelendi. Kararda ayrıca “uluslar arası hukuka göre işgalci güç konumundaki İsrail’in bütün ihlâllerini izlemek için UNESCO’dan Kudüs’e bir misyon gönderilmesi gerektiği” kaydedildi.