Sosyal medya mercek altında

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2025 Yılı Faaliyet Raporları, sosyal medyaya yönelik denetimin boyutunu ortaya koydu.

Jandarma, 2025’te 342 bin 699 sosyal medya hesabını incelerken, 47 bin 936 kullanıcının kimliğini tespit ederek haklarında işlem başlattı. Emniyet ise “sanal devriye” kapsamında örgüt propagandası, uyuşturucu, şiddet, hakaret ve benzeri suçlarla bağlantılı 257 bin 481 hesabı incelemeye aldı.

BirGün’ün haberine göre emniyet, 162 bin 298 hesabın kullanıcısını tespit ederek adlî makamlara bildirdi. Çalışmalar sonucunda 8 bin 471 kişi gözaltına alınırken, 496 kişi tutuklandı, bin 360 kişi hakkında adlî kontrol uygulandı, 6 bin 615 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Buna göre Emniyet ve Jandarma, 2025 boyunca toplam 600 bin 180 sosyal medya hesabını inceleyerek 210 bin 234 kişi hakkında işlem başlattı.

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