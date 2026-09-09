Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor

12 Kasım 2011’de can veren Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası 15 yıl sonra yeniden açıldı. Ölüm sebebi dönemin kayıtlarına kalp krizi olarak geçen Kozinoğlu için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni adlî kararlar alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı’ndaki mezarının açılmasına (feth-i kabir) karar verildi. Mezar açma işlemiyle birlikte alınacak doku örnekleri üzerinde detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemeler gerçekleştirilecek. İncelemeyle, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği ve talep ettiği ilaçlara yönelik iddialar netleştirilecek. Haber Merkezi

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