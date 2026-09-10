Çeyrek asır geçti enflasyon oranı aynı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında yüzde 31,8, bugün ise 31,5 olduğuna işaret eden Dalgın, “Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Çeyrek asır geçti. O gün doğan çocuklar üniversiteyi bitirdiler ve iş hayatına atıldılar. Ancak Türkiye’deki enflasyon oranı aynı. Uluslararası finans çevrelerinde çok sık yapılan bir şaka vardır. Üzülerek tekrar ediyorum. ‘En öngörülebilir merkez bankası, Türkiye’ninkidir. En öngörülebilir hazine Türkiye’ninkidir. Çünkü enflasyon hedefinin asla tutmayacağından emin olabilirsiniz’ diye bir şaka vardır. Bu şakayı gerçek yapan bir iktidarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Enflasyonun yüzde 21’e indirileceği şeklindeki açıklamalara rağmen Merkez Bankası’nın yüzde 15’lik bir oran açıkladığına söyleyen Dalgın, “Buna piyasa aktörleri, ekonomik aktörler, vatandaşlar nasıl inansın? Biriniz 15 diyor, birkaç hafta geçiyor biriniz 21 diyor. Planı tutturamamanızı geçtim de hiç yoksa kendi aranızda konuşun. En önemlisi ise vatandaşlarımız bu işe inanıyor mu? Üzülerek söylüyorum ki kimsenin inandığı yok” dedi.

Ankara - Anka