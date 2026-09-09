Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu hakim karşısına çıkıyor

Rize’nin Fındıklı ilçesinde maden arama girişimine karşı yapılan eyleme katıldığı için hakkında dava açılan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu bugün hakim karşısına çıkacak.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan maden arama girişimine karşı yapılan eyleme katıldığı için hakkında dava açılan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu bugün hakim karşısına çıkacak. Fındıklı ilçesindeki Çağlayan Vadisi bölgesinde 21 Temmuz 2025 tarihinde maden arama çalışması yapan şirket ekiplerine tepki gösteren Fındıklılı vatandaşlar ve Belediye Başkanı Çervatoğlu, bölgede çalışma yapılmasına karşı çıkarak toplanan numunelere el koymuş ve yaşam alanlarının korunması çağrısında bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çervatoğlu hakkında "bölgede çalışma yapan şirket çalışanlarının araçlarını durdurarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ve ulaşım araçlarının hareketlerini engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" iddiasıyla dava açıldı. Başkan Çervatoğlu, görülecek davaya ilişkin yaptığı açıklamada, yargılamanın yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını belirterek, "Toprağını, suyunu ve geleceğini sermayenin talanına karşı savunan halkımızın ortak iradesine yöneliktir" ifadelerini kullandı. Rize-ANKA

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