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9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Almanya’da ırkçı parti şoku

09 Eylül 2026, Çarşamba 02:01
Aşırı sağcı AfD’nin Saksonya-Anhalt seçimlerinde yüzde 43,8 oyla birinci olması Almanya ve Avrupa’da endişeye yol açtı. Başbakan Merz sonucu “derin bir şok” olarak değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini açık ara farkla kazanmasına ilişkin, “Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk” değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, sonucun demokratik kuralların parçası kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Merz, hiçbir şey olmamış gibi gündelik işlere dönülemeyeceğini söyleyerek, “Bu, CDU’nun yıllardır hatta on yıllardır aldığı en ağır seçim yenilgisidir” diye konuştu.

“Demokrasi için ciddi bir tehdit”

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD)’nin yüzde 43,8 oyla açık arayla birinci parti olmasını, “Almanya’da cehennemin kapıları aralandı” sözleriyle değerlendirdi. Karaahmetoğlu, aşırı sağın yükselişinin demokrasi için ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

AfD’nin yükseliş sebebi göçmen ve Müslüman karşıtlığı

Karaahmetoğlu, “Koca bir ülke yaklaşık bir yıldır Saksonya - Anhalt seçimlerine kilitlendi ve artık bugün tüm demokratları endişelendiren sonuçla karşı karşıyayız. AfD’nin bu kadar oy almasının elbette birçok sebebi var. Ancak özellikle Doğu eyaletlerindeki seçmenleri AfD’ye iten temel sebep göçmen ve Müslüman karşıtlığıdır. Öncelikle bunun altını çizmek gerekir. Bu seçim sonucuyla beraber Almanya’da cehennemin kapıları aralandı diyebiliriz” dedi.

Viyana - aa

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 “Avrupa ve dünya için bir uyarı”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez,  liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Meclis’teki bir toplantısında konuştu.

AfD’nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini kazanmasını değerlendiren Sanchez, “Bu sonuç, büyük ölçüde geleneksel sağın onayı sayesinde yükselen aşırı sağ tehdidinin, Avrupa’da ve dünya genelinde zemin kazandığına dair bir uyarı niteliğindedir” dedi. Diğer yandan PSOE Meclis Sözcüsü Patxi Lopez de, Almanya’da aşırı sağın yükselişiyle ilgili şu yorumu yaptı: “Bugün Avrupa için üzücü bir gün. Seksen yılın ardından, böylesine karanlık bir geçmişi ve en büyük vahşete imza atmış bir diktatörü (Adolf Hitler) sahiplenen, açıkça Nazi yanlısı bir güç, dehşet verici bir sonuçla seçim zaferi kazandı.”

Madrid - aa

AA

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